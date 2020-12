Ricerca, uno stato al fianco (e non al posto) del mercato di Alfonso Fuggetta

Ricerca e innovazione sono costituenti essenziali per lo sviluppo del Paese ed è vitale che esse siano promosse e sostenute in modo organico ed efficace. Servono poche misure, chiare, che indirizzino in modo convincente e strutturale i problemi e i bisogni del Paese. Esse possono essere definite in base a una visione condivisa, tre criteri di attuazione e quattro linee di intervento.

Perché le politiche per la ricerca e l’innovazione abbiano realmente successo, è vitale che siano basate su una visione condivisa. In particolare, esse devono avere un respiro e una valenza di medio-lungo periodo e devono quindi svilupparsi, nella loro struttura complessiva, indipendentemente dalle forze politiche al governo. Inoltre, devono essere attuate in modo coerente, per ciò che è di loro competenza, da tutte le istituzioni del Paese: Stato, regioni, enti locali. Infine, è necessario che non si riparta ogni volta da zero, duplicando iniziative esistenti o creando organismi che non hanno le caratteristiche e la capacità per operare e svilupparsi. È invece vitale mettere in rete le migliori competenze ed esperienze già attive per farle crescere e per renderle sempre più capaci di intervenire con successo nelle dinamiche di innovazione del Paese (così come stiamo facendo con la rete InnovAction lanciata insieme a Fbk, Fondazione Links e Università di Napoli).

Tre criteri di attuazione

Le politiche pubbliche per ricerca e innovazione devono essere definite attorno a tre criteri chiave. Il primo è il bisogno di garantire una forte organicità degli interventi. I problemi che il Paese deve affrontare sono molteplici e quindi serve un insieme sinergico e strutturale di iniziative. Non basta semplicemente la misura puntuale ed estemporanea del politico di turno per affrontare sul serio queste tematiche così importanti.

In secondo luogo, è necessario intervenire con misure che indirizzino in modo focalizzato e mirato i singoli problemi e che siano di semplice comprensione ed attuazione.