Ricerca, talenti e zero debiti: così Spea conquista la leadership mondiale

«Ecco perché la scorsa settimana abbiamo acquisito l’area di una vecchia fonderia - spiega Bonaria - dove investiremo almeno 40 milioni e daremo lavoro a 300 persone: speriamo al più presto, anche se i tempi di autorizzazioni e permessi in Italia rappresentano da sempre un grande ostacolo allo sviluppo». Area che sarà destinata ad assemblaggi e nuovi laboratori, per tenere il passo di uno sviluppo che ormai da anni porta il gruppo ad allargare il proprio perimetro, non solo per assecondare le richieste produttive ma anche l’assistenza, che ormai deve fare i conti con una rete di 11mila sistemi installati nel mondo.

L’auspicio è ora quello di una spinta aggiuntiva in arrivo grazie al Chips Act, programma Ue che punta a rilanciare l’elettronica continentale. «I microprocessori ormai entrano in ogni ambito della nostra vita - aggiunge l’imprenditore - e mi auguro che questo pacchetto venga applicato rapidamente e in modo corretto, perché il sostegno a questa filiera, dai produttori di chip alle macchine di collaudo, è in effetti un investimento sul nostro futuro».

Le regole del “gioco”

Crescita non episodica quella di Spea, nata nel 1976, ma costruita in un lungo percorso fatto non solo di innovazione ma anche di rigide discipline di bilancio. Minimizzando i dividendi, evitando con cura i debiti bancari (la voce al passivo è a zero, come capita di rado di vedere in un gruppo di queste dimensioni) e reinvestendo tutti gli utili (oltre 27 milioni lo scorso anno) all’interno. Con il risultato non banale di costruire un patrimonio netto che vale quasi l’80% dell’attivo e una liquidità che sfiora i 100 milioni, del tutto adeguata per affrontare con relativa serenità i nuovi investimenti richiesti.

«Perché? I rischi imprenditoriali sono già numerosi - spiega Bonaria - e mi sono detto che uno in più, quello di accumulare debiti, non era il caso di correrlo. Ci siamo posti l’obiettivo di avere sempre in casa le risorse per investire e così è sempre stato».