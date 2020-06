Ricerca, il tempo perso va recuperato Bene riaprire i musei e le spiagge e le città d’arte. Ottimo anzi, ma il rilancio richiede che si disegni un percorso chiaro basato sull’innovazione di Dario Braga

Dopo i mesi di lockdown stanno riprendendo gradualmente anche le attività di ricerca nei laboratori universitari e nei centri di ricerca. Molto tempo-ricerca è andato perso.

Il tema può apparire secondario a una opinione pubblica giustamente allarmata da tante emergenze, con interi settori in ginocchio e decine di migliaia di famiglie che guardano al futuro con preoccupazione. È però alla ricerca che ci si dovrà rivolgere per trovare risposte e soluzioni ai problemi aperti dalla pandemia e per contribuire al rilancio economico (e quindi occupazionale) del Paese.

Purtroppo il mondo della ricerca è ben poco conosciuto dal grande pubblico e anche da molti giornalisti e politici, inclusi numerosi maître à penser che in questi mesi hanno imperversato sui social e sulla stampa.

Mentre è stato possibile trasferire rapidamente online le attività didattiche, il lockdown ha fermato i corsi di laboratorio e tutte le attività di ricerca sperimentale. Quella “vita sospesa” di cui ho parlato su questo giornale il 7 aprile. Si può fare lezione, ma esperimenti, misure e test applicativi non si fanno via Teams o Zoom o Google Meet. La formazione alla ricerca ha bisogno di incontro, confronto, affiancamento e condivisione. È nei laboratori di ricerca universitari che laureandi e dottorandi, come giovani “apprendisti”, compiono i primi passi nel mondo della ricerca seguiti da vicino da chi ha già esperienza. Analogamente, è nei policlinici universitari, non dimentichiamolo, che si realizza il binomio tra apprendimento e cura del paziente nella formazione del medico.

Si esce dal lockdown con uno spaventoso deficit di tempo-ricerca. Un danno consistente per il sistema-Paese, considerando anche che molte ricerche bloccate da mesi sono in collaborazione con le industrie. Qui non è il fatturato che ne risulta compromesso, ma il gettito di progettualità, di idee e di innovazione – e quindi di opportunità – sul percorso della ripartenza che il nostro Paese deve intraprendere. Nelle università italiane operano circa 100mila tra docenti, ricercatori e dottorandi. Se si pensa che anche solo 20mila di essi (ed è una sottostima) abbiano dovuto sospendere il lavoro di ricerca per i tre mesi di lockdown, avremmo comunque perso 60mila mesi di ricerca in laboratorio e sul campo, cioè oltre 5mila anni. Fa impressione, no? Il tempo, come è noto, è risorsa non rinnovabile.