Ricercatori, fino al 30% di stipendio in più

Fino al 30% di compenso in più per i ricercatori che vincono finanziamenti per i progetti di ricerca, come ad esempio i grant di Horizon e i Marie Curie. Il premio economico potrà essere riconosciuto dalle università e dagli enti di ricerca utilizzando parte degli stessi finanziamenti che portano in dote i vincitori dei bandi competitivi (senza quindi oneri a carico dell’erario). La novità, anticipata a grandi linee sul Sole 24 ore di lunedì 13 marzo, è prevista nel Dl sulla Pa approvato in Cdm. Le modalità di erogazione della quota premiale, destinata a prof e ricercatori anche a tempo determinato, saranno stabilite con un decreto della ministra dell’Università, Anna Maria Bernini.

Obiettivo: incentivare i cervelli a rimanere in Italia

I compensi aggiuntivi sono riferiti al periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle relative risorse. La norma è pensata per incentivare i cervelli a rimanere in Italia e, allo stesso tempo, per attrarne di nuovi dall’estero. A oggi, il vincitore di un bando può decidere dove fare ricerca portando con sé la (a volte cospicua) dote finanziaria. Con l’effetto testimoniato dai risultati dell’ultimo Advanced grant dell’Erc (con 544 milioni distribuiti tra 218 progetti): l’Italia è terza per ricercatori premiati (21) ma diventa sesta per quelli che hanno scelto di restare o tornare (14).

Le novità per la scuola

Dal decreto Pa arrivano novità anche per la scuola. Grazie a un maxi piano di assunzioni da far scattare a settembre. Si ragiona su 56mila inserimenti, di cui 19mila sul sostegno, una cifra tra le più elevate degli ultimi anni. Per i neo-assunti previsto un maxi orale, inclusa una lezione simulata davanti a una commissione composta da membri esterni. Potranno partecipare alla procedura straordinaria tutti gli idonei alle precedenti selezioni e i precari storici, vale a dire gli iscritti alle Gps prima fascia con 36 mesi di servizio alle spalle. Ai vincitori verrebbe offerto un contratto a tempo determinato di un anno, al termine del quale, superato positivamente il periodo di prova, scatterebbe l’assunzione a tempo indeterminato. L’obiettivo del ministro Giuseppe Valditara è ridurre l’esercito di precari a settembre, considerando che ormai meno del 50% di posti autorizzati a essere coperti stabilmente viene poi riempito con un docente di ruolo.

I concorsi Pnrr

Tra maggio e giugno dovrebbe partire anche una prima fetta di concorsi Pnrr finiti sul tavolo della Trattativa con l’Ue: si ragiona su 20-25mila posti (sui 70mila complessivi) riservati agli insegnanti che abbiamo maturato 36 mesi di servizio o siano in possesso dei 24 crediti formativi universitari. Nel frattempo si interviene infine sulla mobilità degli insegnanti, derogando per un altro anno al vincolo triennale previsto dal Pnrr, anche per consentire i trasferimenti a chi ha presentato domanda di mobilità con riserva. Dopo questo anno si chiarirebbe, una volta per tutte, che i tre anni di permanenza nella sede di titolarità valgono per tutti i docenti.