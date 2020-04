Ricercatori italiani in Antartide. «Noi sappiamo cosa significa essere confinati» Nella base italo-francese di Concordia in Antartide, 3.220 metri di quota (circa 4.000 reali per l'effetto schiacciamento dei poli), unico continente esente dal virus di Gerardo Pelosi

È, ad oggi, l'unico posto al mondo dove si trovano degli italiani per i quali non vigono le regole del distanziamento sociale e del «restate a casa». È la base italo-francese di Concordia in Antartide, 3.220 metri di quota (circa 4.000 reali per l'effetto schiacciamento dei poli) nell'unico continente rimasto esente dal virus. A 16mila km dall'Italia nella base gestita dal Pnra (Programma nazionale di ricerche in Antartide) dell'Enea e dal Cnr lavorano dall'autunno scorso quattro italiani tra cui il capo stazione Alberto Salvati, il medico della base Loredana Faraldi, anestesita del Niguarda di Milano, il meccanico Andrea Ceinini e l'informatico Luca Ianniello. Ben prima che scattasse l'allarme coronavirus erano loro i confinati nell'inverno antartico i cosiddetti «invernanti», persone che andavano incontro ad almeno sei mesi di buio totale e di temperature che variano dai -80 ai -100 gradi Celsius.

Solo qui ci si può ancora abbracciare

«Ma oggi qui noi ci possiamo ancora abbracciare – dice il capo della stazione, Alberto Salvati fisico dell'atmosfera del Cnr – e con dolore vediamo quello che sta succedendo in Italia. Quando siamo partiti erano i nostri familiari che ci facevano coraggio sapendo le difficoltà che avremmo incontrato. Oggi nelle comunicazioni con l'Italia siamo noi a dare forza ai nostri familiari; in realtà siamo stati addestrati a questo confinamento – aggiunge Salvati – perché siamo parte di un progetto sul confinamento dell'Esa Agenzia spaziale europea che lavora alle missioni di lunga distanza come quella su Marte».

Tolleranza, prima regola per il confinamento

La convivenza in un ambiente estremo come la base Concordia non è semplice. Oltre ai quattro italiani lavorano quest'anno nella base a vari progetti scientifici sette francesi e un olandese. «Ci ritroviamo qui – dice la dottoressa Farladi medico della base – provenendo da Paesi diversi e da diverse esperienze professionali, il consiglio che posso dare a chi è costretto a vivere chiuso in casa in questi giorni è di essere sempre tolleranti, di non esasperare i conflitti, essere flessibili e positivi; oggi siamo tutti gli italiani sono un po' invernanti, ma almeno qui non abbiamo bisogno di mascherine e guanti».

Un archivio di ghiaccio fino a 1,5 milioni anni

La base Concordia nasce sul posto dove è stato portato avanti il progetto Epica, un perforazione nel ghiaccio fino a 2730 metri di profondità per raccogliere carote di ghiaccio nelle quali sono imprigionate bolle d'aria che rappresentano l'archivio storico delle trasformazioni del clima del pianeta fino a 800mila anni fa. Il nuovo progetto Beyond Epica Old Ice al quale collabora anche l'Enea con il Pnra consentirà di studiare il clima fino a 1,5 milioni di anni fa. «Siamo in un laboratorio a cielo aperto – aggiunge Salvati – ma finora nel ghiaccio non sono mai state trovate tracce di batteri o virus che possano interessare il mondo della ricerca medico scientifica».

