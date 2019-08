Richard Mille rinnova la partnership con Frieze

3' di lettura

La collaborazione tra Richard Mille e Frieze Masters / Frieze London arriva al suo secondo anno e il brand di alta orologeria si avvicina a un anniversario importante: due decenni di creazioni orologiere che hanno rivoluzionato l’arte svizzera dei segnatempo, conferendo uno status leggendario al marchio, in un periodo sorprendentemente breve.

Lo stand a Frieze Masters

La presenza di Richard Mille a Frieze Masters (3-6 ottobre l’edizione 2019) continua ad approfondire il legame tra le arti visive e quelle orologiere, considerate essenziali alla luxury experience. Quest’anno, all’interno dello stand Richard Mille (nella foto in alto, un rendering) i visitatori potranno esplorare la “micro” arte del brand, dove la bellezza nascosta dei componenti del movimento si rivela in qualità di sculture microscopiche che si sviluppano tridimensionalmente all'interno della cassa. Le forme particolarmente complesse di questi minuscoli componenti sono ulteriormente impreziosite con raffinate procedure di rifinitura a mano, frutto dell'abilità artigianale dell'orologiaio, che saranno altresì focus della mostra.

L’orologio come arte

L'approccio del brand Richard Mille nei confronti dell'orologeria si è sempre concentrato sul desiderio di sdoganare lo stereotipo dell'orologio da polso come semplice strumento per misurare il tempo, ampliando la visuale fino a porla direttamente nel mirino del design, dell'arte, della scultura e dell'architettura. All'interno di aree di pochi centimetri quadrati, gli orologi del marchio approfittano di tutte e tre le dimensioni per creare spazi ad arco e sezioni trasversali come tele bianche per creazioni artistiche orologiere. In questo modo, la visione dell'orologeria si trasforma in un dialogo attraverso i secoli.

Alchimia tra passato e futuro

Gli orologi contrappongono, con grazia, metodi tradizionali e senza tempo, come la smaltatura, la scultura su oro, la creazione di automi ed elementi tematici di altri periodi di design come l'art déco, a materiali contemporanei e funzioni innovative, dando vita agli orologi più singolari del 21 ° secolo. Anche il layout e i dettagli di finitura di ogni parte meccanica sono trattati come essenziali, visivamente e stilisticamente, nell'ambito dell'approccio olistico del brand nei confronti dell'orologeria.

Modello della collezione RM, presentata al Sihh di Ginevra in gennaio

Il sogno del fondatore

«La nostra opinione è che possiamo trarre ispirazione artistica sia dal passato che dal presente, così come da oggetti di uso quotidiano. Ed è proprio per questo motivo che lavoriamo sodo per assicurare che l'espressività visiva, le immagini associative e i materiali dei nostri orologi siano multidimensionali – spiega Richard Mille –. Definire questi aspetti durante il processo di progettazione non si differenzia così tanto dalla pittura miniaturista, dove, in un'area molto ristretta di pochi centimetri quadrati, si può aprire un mondo intero».