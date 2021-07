Richemont, pandemia archiviata. Nel I trimestre ricavi +18% sul 2019

3' di lettura

Si conferma il rimbalzo per i grandi gruppi elvetici di orologi e gioielli. Dopo Swatch Group, che nei giorni scorsi aveva reso noti l'aumento del fatturato e il ritorno all'utile nel primo semestre di quest'anno, è ora la volta di Richemont. Il gruppo ginevrino, che ha tra i suoi molti marchi Cartier, IWC, Montblanc, chiude il bilancio in marzo ed ha reso note le cifre del primo trimestre dell'esercizio in corso, quindi del periodo aprile-giugno.



Per Richemont le vendite sono aumentate in tutte le...