Richemont soffre alla Borsa di Zurigo, Covid-19 affossa i conti

I titoli del gruppo svizzero del lusso sono colpiti dalle vendite, pagando la debolezza dei risultati sulle vendite trimestrali

Netta flessione del gigante del lusso Richemont alla Borsa di Zurigo, dopo i dati sulle vendite trimestrali, affossate dalla pandemia di coronavirus. Nel primo trimestre (al 30 giugno 2020) dell’esercizio 2020-2021, le vendite di Richemont, che è proprietario dei marchi Cartier, Piaget, Jaeger-LeCoultre e Iws, sono quasi dimezzate (-47%), scendendo sotto la soglia dei 2 miliardi a 1,99 miliardi. La flessione, legata alla chiusura temporanea dei punti vendita e all’assenza di turisti, è maggiore rispetto alle attese degli analisti. La caduta è stata particolarmente forte in Giappone (-64%), ma è stata netta anche in Europa (-59%) e nelle Americhe (-61%). L’Asia Pacifico è andata un po’ meglio (-29%), grazie all’aumento delle vendite del 49% in Cina, sulla spinta dell’online.

Il gruppo precisa per altro che al 30 giugno quasi tutti i centri di distribuzione e la maggior parte delle boutiques del gruppo hanno riaperto i battenti, ad eccezione che nell’area Americhe e in generale negli aeroporti. Noto per la sua cautela, il gruppo non ha fornito indicazioni sul resto dell'esercizio.

