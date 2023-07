Richemont, il timore del rallentamento dei consumi in Cina pesa sul titolo

Tutte indicazioniche il lusso mondiale non può proprio prescindere dall’andamento dei consumi cinesi. Secondo le stime di Bain, la spesa dei consumatori cinesi rappresentava circa il 17% del mercato globale del lusso nel 2022. Un dato ben lontano dal 35% del 2019 in tempi di pre Covid. A significare che i margini di crescita ci sarebbero, dati macroeconoomici permettendo.

Il lusso in Borsa

L’andamento delle azioni Richemont non è stato indifferente per il comparto, che ieri ha archiviato una seduta in rosso in Europa. Calo del 4,21% per Hermès, del 3% per Lvmh, del 2,5% per Kering, dell'1,5% per Burberry e dell'1,78% per Hugo Boss. A Piazza Affari, poi, Moncler ha lasciato sul terreno il 2,9%, Salvatore Ferragamo l'1%, Brunello Cucinelli il 4,17% e Tod's l'1,95%. Resta il fatto che la maggior parte dei titoli ha registrato performance solide da inizio anno, tanto da poter assorbire una battuta d’arresto di questo tipo, salvo che non si protragga a lungo.

Sulla performance di Richemont Luca Solca di Bernstein sottolinea: «Richemont ha visto il prezzo delle sue azioni scendere di oltre il 10% sulla scia di risultati deludenti del 1° trimestre dell’esercizio 2024, che sono stati inferiori alle aspettative del mercato, in particolare in considerazione del total return da inizio anno a oggi di Richemont del +25%. Durante la call con gli analisti, il management direzione ha espresso soddisfazione per i dati, sostenuti soprattutto dal buon andamento della divisione gioielli. Tuttavia, le prospettive del management per quest’anno sono state piuttosto temperate, citando

incertezze nella macroeconomia cinese che potrebbero avere un impatto sia sulla fascia alta che sulle aspirazioni consumatori, nonché la potenziale volatilità legata alle imminenti elezioni americane».

