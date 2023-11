Richemont delude il mercato e il titolo scivola in Borsa del 7%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ritorno all’utile per il gruppo svizzero del lusso Richemont, che ha chiuso il primo semestre del 2023 con un risultato netto positivo di 1,5 miliardi di euro, in miglioramento rispetto alla perdita di 766 milioni di euro dell’anno precedente. Il dato risulta comunque sotto le stime degli analisti, che si attendevano un utile netto di 2,17 miliardi di euro secondo il consenso pubblicato da Zuercher Kantonalbank.

Nello stesso periodo il fatturato ha evidenziato una crescita del 6%, a 10,2 miliardi di euro (le stime indicavano un dato leggermente superiore di 1,34 miliardi di euro), con vendite in aumento del 14% a tassi di cambio effettivi nella zona dell’Asia Pacifico. Nel primo semestre, inoltre, l’utile operativo ha registrato una flessione del 2% attestandosi a 2,655 miliardi di euro.

A Zurigo il titolo del gruppo del lusso segna questa mattina, dopo la diffusione dei dati, un calo di oltre il 7 per cento.

Dati inferiori alle stime del mercato

Richemont ha riportato utili inferiori alle attese a causa «dell’aumento del costo della vita, le difficoltà economiche e le tensioni geopolitiche stanno pesando sulla spesa dei clienti». Il gruppo svizzero, che conta nel proprio portafoglio marchi come Cartier, IWC e Vacheron Constantin, è l’ultimo in ordine temporale nel settore del lusso a segnalare un rallentamento della crescita del mercato negli ultimi mesi. Il colosso francese Lvmh aveva già evidenziato nella propria trimestrale un rallentamento della domanda di beni di fascia alta negli Stati Uniti e in Europa, dove l’aumento dei prezzi ha spinto gli acquirenti, soprattutto le generazioni più giovani, a ridurre la spesa.

Le vendite di Richemont hanno visto un forte sbalzo dalla crescita del 19% dei primi tre mesi dell’esercizio in corso all’aumento del 5% nel secondo trimestre. «La crescita si è attenuata nel secondo trimestre poiché la pressione inflazionistica, il rallentamento della crescita economica e le tensioni geopolitiche hanno iniziato a influenzare il sentiment dei clienti, aggravato da forti comparativi» commenta il presidente Johann Rupert in una nota, aggiungendo: «Di conseguenza, abbiamo assistito ad un’ampia normalizzazione delle aspettative di crescita del mercato in tutto il settore».