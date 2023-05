Richiamo airbag difettosi: 67 milioni di dispositivi negli Usa

La vettura fu coinvolta in decine di incidenti con testacoda e ribaltamenti anche a bassa velocità, mentre in capo alla potentissima General Motors pendevano almeno un centinaio di cause civili di risarcimento per i danni causati dalla improbabile “tutto dietro” made in Usa. La Corvair era solo la miccia della bomba che Nader scagliò contro Gm, Ford e Chrysler. E il mondo dell’auto non fu più lo stesso. Le tre grandi tenteranno in tutti i modi di screditare l’avvocato di origine libanese, ma di fronte a un passato “specchiato” dovettero arrendersi e la campagna di diffamazione, vero “fango” nel ventilatore, non andò in porto, anzi Nader vinse una causa contro Gm che fu costretta a versargli quasi 300mila dollari per aver violato il suo diritto alla privacy.

Nhtsa, come e quando è nata

Ma la vittoria di Nader fu di ben altra portata: sulla scia della sua campagna per la sicurezza delle auto del movimento di opinione creato intorno a Unsafe at any speed fu istituito, nel 1966 il National Highway Traffic Safety Administration(Nhtsa). Un ente federale con il compito di vigilare sulla sicurezza delle automobili e con il potere di imporre richiami alle case qualora si verificassero problemi. Ma non solo, la legge che lo istituiva, il cosiddetto National Traffic and Motor Vehicle Safety Act imponeva l’adozione di dispositivi di sicurezza come le cinture o i parabrezza stratificati, ma soprattutto sancivi rivoluzionari principi di responsabili delle case in sede civile e penale.

Insomma, una rivoluzione per l’industria dell’auto a stelle e strisce che da lì a pochi anni introdusse innovazioni come l’Airbag. E intanto in Italia e Europa, con una motorizzazione di massa più acerba, i richiami, le auto davvero sicure e l’attenzione dei governi erano fantascienza. Neppure ipotesi sulla carta e solo pochi case visionarie come Citroen e Volvo iniziavano a credere. Me fu necessario aspettare almeno la metà degli anni 80 per far si che il vecchio continente si allineasse, anche in tema di normative ambientali, agli stati Uniti. Già, in Europa mancava un Ralph Nader, ma ora sono le case che sulla sicurezza investono e che vedono nei richiami un’opportunità per rimediare agli errori e non perdere clienti sempre più difficili da catturare. Ma poi l’Europa superò gli Usa e le automobili svoltarono verso inediti livelli di sicurrezza. Non a csao le prime vetture con l’Abs erano le Bmw Serie 7 e le Mercedes Classe S della fine degli anni 70.

