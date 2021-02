Richieste di asilo, tutele a perimetro incerto con esiti diversi sul territorio La probabilità che i ricorsi dei migranti siano accolti in tribunale varia da una sede all’altra di Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei

Per i migranti che non ottengono la protezione internazionale dalle Commissioni territoriali e impugnano il diniego in tribunale, è più alta la probabilità di doversi confrontare con un altro “no” piuttosto che quella di incontrare un “sì”. A livello nazionale, in media, la percentuale dei ricorsi accolti, negli anni scorsi, non è arrivata al 40 per cento.

Ma la situazione fotografata dai dati raccolti dal Sole 24 Ore presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione non è uniforme: a fronte di sedi dove gli accoglimenti non arrivano al 20% (come Bologna, Trieste e Campobasso), in altre superano il 60% (Firenze, Genova, Trento Palermo e Roma). Una forchetta ampia, che dipende da molti fattori.

Le norme

In primo luogo, l’interpretazione delle norme. «Per decidere sulle protezioni “maggiori”, cioè lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria - spiega Laura Tragni, presidente della sezione immigrazione di Milano - abbiamo dei punti di riferimento normativi certi. Invece, la protezione umanitaria, prima del decreto legge 113/2018, si basava su una formula “aperta” che lasciava spazio a valutazioni discrezionali».

Per stringere le maglie dell’accoglienza e i margini di discrezionalità dei giudici, il Dl 113 ha eliminato la generale “protezione umanitaria”, sostituendola con ipotesi tipizzate. La normativa è stata poi di nuovo modificata l’anno scorso con il decreto legge 130, che, continua Tragni, «ha ampliato la protezione complementare reintroducendo il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali».

Va detto, però, che la protezione umanitaria continua a essere utilizzata dai tribunali per i vecchi ricorsi. Infatti, dopo i dubbi iniziali sulla sua retroattività, la Cassazione a novembre 2019 ha stabilito che la stretta del decreto legge 113 non si applica alle domande presentate alle commissioni territoriali prima della sua entrata in vigore, e cioé il 5 ottobre 2018.