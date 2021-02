Riciclabili, pieghevoli, compostabili e in cartone: ecco l’alternativa alle posate usa e getta L’azienda californiana EcoTensil lancia sul mercato italiano AquaDot una nuova gamma di posate senza plastica e super resistenti che comprende anche modelli per le confezioni da asporto di L.Ben.

Il cucchiaio compostabile

L'azienda californiana EcoTensil lancia sul mercato italiano AquaDot una nuova gamma di posate senza plastica e super resistenti che comprende anche modelli per le confezioni da asporto

L’addio alla plastica monouso si avvicina. A partire dal 3 luglio posate (forchette, coltelli, cucchiai e bacchette), piatti, cannucce e contenitori per alimenti e tazze in polistirolo espanso usa e getta saranno vietati da una direttiva Ue.

Tra le numerose alternative che si stanno affacciando sul mercato italiano c’è anche un brevetto della californiana EcoTensil con AquaDot, una nuova gamma di posate pieghevoli in cartone senza plastica e molto resistenti che comprende anche un modello per le confezioni da asporto. I vantaggi sono molteplici: la facilità di adattabilità al packaging, senza alterare i processi esistenti, l'adeguamento alla normativa e la caratteristica di non alterare il gusto del cibo.

La gamma di posate multifunzionali AquaDot di EcoTensil è priva di plastica, riciclabile e compostabile ed è realizzata con materiale sostenibile e certificato proveniente dalle foreste e utilizzano anche fino all'80% in meno di materiale rispetto alla maggior parte delle altre posate monouso in plastica, bio-plastica o legno.Oltre alle applicazioni nella ristorazione e per campionatura, il team di EcoTensil ha progettato numerosi prodotti specifici per il confezionamento monodose pronti per essere inseriti nel packaging dei clienti (di insalate, bevande ecc.) avvolti, o personalizzati secondo le esigenze, con un risparmio effettivo sui costi di rinnovamento delle attrezzature.

Tra i primi gruppi europei a scegliere la nuova soluzione, c'è Hilcona AG, azienda di trasformazione alimentare la cui divisione foodservice confeziona la gamma To-Go di insalate da asporto, prodotti lattiero-caseari e dessert per il grande distributore alimentare europeo, COOP con un risparmio di 3,5 tonnellate di rifiuti plastici l'anno.