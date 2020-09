Riciclaggio e criminalità, grandi banche al centro di operazioni sospette Banche, un tesoro di documenti segreti getta luce su migliaia di miliardi in operazioni sospettate di riciclaggio e finanza criminale. Il consorzio di giornalisti dei Panama Papers e Buzzfeed svelano i FinCEN Files, 2.100 rapporti di attività dei grandi istituti di credito che avrebbero potuto aiutare narcotrafficanti, truffatori, oligarchi e terroristi di Marco Valsania

New York – Grandi banche americane e internazionali sono state e rimarrebbero tuttora al centro di operazioni finanziarie sospette per migliaia di miliardi di dollari. Sospette perché per anni, in presenza di controlli inadeguati o impegni disattesi, avrebbero finito di fatto per riciclare fondi illeciti. E contribuito a foraggiare gruppi criminali, oligarchi e personaggi loschi, cartelli del narcotraffico e anche organizzazioni terroristiche.

Gli istituti nel mirino, stando a una vasta mole di documenti interni di banche e autorità finora rimasti protetti dal segreto, comprendono marchi del calibro di JP Morgan e Bank of New York Mellon, come di Deutsche Bank, Hsbc e Standard Chartered. Il “tesoro” occulto che avrebbero mosso con le loro operazioni ammonterebbe a duemila miliardi tra il 1999 e il 2017. I clienti quantomeno discutibili sono distribuiti in ben 170 paesi, con tabelle forti di date e cifre precise, a testimonianza della diffusione capillare del fenomeno. Soprattutto, le transazioni nel mirino sarebbero continuate nonostante giri di vite da parte delle authority statunitensi, tra i quali multe e ordini di riforme, e ripetuti impegni ad agire presi dai protagonisti della finanza. Anzi, queste transazioni avrebbero generato significativi profitti per le banche in questione.

A gettare la nuova, inquietante luce sul labirinto della finanza oscura è stato l'International Consortium of Investigative Journalists, che ha mobilitato 400 giornalisti di 110 testate e 88 paesi con la missione di esaminare banche e riciclaggio e che aveva già portato alla ribalta i cosiddetti Panama Papers, denunciando la corruzione del mondo della finanza offshore.

La nuova inchiesta è durata 16 mesi. I documenti originali e mai prima riportati sui quali è basata, noti come FinCEN Files, sono stati ottenuti da Buzzfeed, che li ha condivisi con il consorzio giornalistico. Lo ICIJ ha aggiunto di aver poi fatto leva sull'accesso ad altri 17.600 documenti ricevuti attraverso talpe, insider e tribunali, oppure consegnati dietro richieste formali in ottemperanza a leggi sulla libertà di informazione. A delineare il quadro hanno contribuito centinaia di interviste con vittime e esperti.Cuore delle rivelazioni nei FinCEN Files sono oltre 2.100 Rapporti di attività sospetta o SARs (suspicious activity reports), che lontano dai riflettori vengono depositati dalle banche e finanziarie stesse presso il Dipartimento del Tesoro e la sua divisione Financial Crimes Enforcement Network – appunto FinCEN.

La divisone ha l'incarico di indagare sul riciclaggio e di combatterlo e proprio nei giorni scorsi ha tenuto a battesimo un dibattito per rafforza migliorare la propria efficacia, segno indiretto, secondo i critici, di frustrazione nella crociata per ripulire la finanza.I rapporti SARs sono significativi perché riflettono le preoccupazioni degli uffici e dei funzionari di “compliance” dentro le banche sulla natura, origine e destinazione di fondi, anche se non costituiscono di per sè prove di illeciti. E' significativa anche la scoperta che vengono sovente inviati alle autorità con forti ritardi rispetto alle operazioni effettuate e al transito di capitali, riducendone così fin dall'inizio l'efficacia. I 2.100 rapporti ora filtrati e oggetto di analisi, oltretutto, sono la punta dell'iceberg del problema, pari allo 0,02% degli oltre 12 milioni di documenti su potenziali attività sospette depositati presso il governo dagli istituti tra il 2011 e il 2017.