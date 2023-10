Riciclaggio, il nuovo fronte dell’Ecuador che sceglie il presidente

Una percentuale significativa della cocaina prodotta tra Colombia e Perù transita attraverso l’Ecuador prima di raggiungere i mercati internazionali. Secondo il quotidiano nazionale “El Universo”, nel 2022 le autorità ecuadoriane hanno sequestrato 201 tonnellate di droga, di cui circa il 90% cocaina. La cifra è in leggero calo rispetto al bottino record di 210 tonnellate dell’anno precedente ma è comunque sostanzialmente superiore alle 128 tonnellate intercettate nel 2020 e alle 82 tonnellate sequestrate nel 2019.

Il “peso” del dollaro

L’Ecuador ha adottato il dollaro Usa nel 2000 e, secondo la Banca centrale dell’Ecuador, questo ha consentito di contrastare l’indisciplina fiscale e ridurre i livelli di povertà ma, al tempo stesso, ha agevolato il riciclaggio. Il dominio globale del dollaro facilita, infatti, il movimento di denaro sporco.

Secondo la Bank for international settlements (Bis), nell’aprile 2022 circa l’88% delle transazioni in valuta estera a livello mondiale ha riguardato il dollaro. E così, ad esempio, mentre nella vicina Colombia i rigidi controlli sui cambi sono una barriera importante per i flussi finanziari illeciti, in Ecuador i profitti del narcotraffico negli Stati Uniti possono fluire direttamente senza alcun bisogno di conversione monetaria, rendendo il riciclaggio di denaro più facile.

Proprio gli Usa – che hanno già accordi militari forti con il Paese latino-americano – provano a correre ai ripari con accordi che consentano di inviare forze militari, sia a terra che al largo delle coste, per colpire i cartelli della droga ma anche questa sarà una grana per il presidente ecuadoriano, perché politici e osservatori interni ne lamentano l’incostituzionalità oltre al crescente deficit di sovranità nazionale.

