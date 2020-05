Riciclo: crolla la domanda, i materiali si accumulano Audizione del Conai al Senato. Servono norme più chiare e bisogna promuovere la domanda di prodotti rigenerati con appalti verdi ed ecofiscalità. Le mascherine usate di Jacopo Giliberto

(AdobeStock)

Audizione del Conai al Senato. Servono norme più chiare e bisogna promuovere la domanda di prodotti rigenerati con appalti verdi ed ecofiscalità. Le mascherine usate

3' di lettura

Servono più impianti per selezionare, trattare e rigenerare i rifiuti. Servono regole chiare e semplici. E soprattutto bisogna aumentare la domanda di beni ottenuti dai rifiuti: i consumatori e le amministrazioni pubbliche sono attentissimi all'ambiente ma non amano usare prodotti ottenuti con il riciclo. Per usare le parole di Giorgio Quagliuolo, presidente del consorzio nazionale imballaggi Conai, va promossa la «domanda privata» di beni da riciclo con strumenti come per esempio «l'ecofiscalità». È stato questo uno dei temi delle audizioni condotte dalla commissione Ambiente del Senato per il cosiddetto Pacchetto Economia Circolare. Un'audizione di uguale contenuto è prevista per mercoledì 27 con la commissione Ambiente della Camera.

Le stesse indicazioni sono venute dalle audizioni della commissione Ecomafie che ha ascoltato le imprese di riciclo aderenti alla Fise: hanno rilevato un aumento delle quantità dei materiali da riciclare e un crollo della domanda di prodotti riciclati.

La conseguenza è un accumulo di materiali rigenerati che non trovano destinazione, prezzi in difficoltà, in sofferenza le aziende del riciclo.

È debole la domanda di beni riciclati

Ricorda Quagliuolo che sono strategiche le cosiddette materie prime seconde, cioè le materie prime ottenute dalla rigenerazione, e «aumentando le raccolte differenziate in tutta Europa avremo un'abbondanza di offerta di fronte a una domanda debole».

In sostanza, noi cittadini con il raccogliere e separare gli imballaggi secondo i materiali che li costituiscono (carta, vetro, alluminio, acciaio, plastica, legno) diamo al mercato una quantità ingente di materiali ma di cui a valle non c'è monta domanda.