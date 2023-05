Riciclo degli pneumatici, il consorzio Ecopneus fa il record della raccolta

«Ad oggi il mercato della gomma riciclata è in costante crescita - aggiunge il direttore - e Ecopneus si sta dedicando fattivamente a nuovi filoni e settori applicativi attraverso un costante lavoro di ricerca e sviluppo, come il riciclo chimico e le applicazioni in ambito industriale distinguendosi inoltre per l'impegno profuso nel fornire supporto e consulenza alle Amministrazioni locali sulle soluzioni innovative ed ecosostenibili offerte dalla gomma riciclata».

In tutto il territorio nazionale il consorzio recupero ogni anno una media di circa 200.000 tonnellate di pneumatici fuori uso, l'equivalente in peso di circa 22 milioni di pneumatici per automobile, rintracciate capillarmente in tutti i Comuni d'Italia.

«Anche nel 2023 ci impegneremo ad accompagnare le aziende in questo processo - conclude il direttore generale -, stimolando lo studio di nuove applicazioni della gomma riciclata e cogliendo tutte le opportunità che la ripresa economica potrà offrire lavorando con etica e trasparenza al servizio del Paese e dell’ambiente».

Tra gli utilizzi derivanti dal riutilizzo della gomma proveniente dagli pneumatici fuori uso, ci sono anche le “barriere salva motociclisti”. In questo caso si tratta di un progetto, portato avanti dall'Anas, utilizzando proprio la gomma delle ruote ormai giunte a fine corsa. «Grazie all'elasticità e alla capacità di assorbimento degli urti dei compound in gomma - chiariscono dal consorzio -, il nuovo prototipo di dispositivo salva motociclisti Anas assicura la massima sicurezza nei casi di impatto con il corpo del motociclista, limitando le lesioni gravi ed azzerando gli interventi e costi manutentivi, grazie alla capacità della gomma riciclata di ritornare nella forma originale a seguito dell’urto».

Poche difficoltà anche per la realizzazione della barriera che perla flessibilità e modularità è «adattabile ai diversi raggi di curvatura della strada». Quanto all’installazione, avviene in maniera molto semplice, grazie a un gancio che la unisce alla barriera stradale e permette di ottenere una «continuità su strada, in virtù del sistema di collegamento a incastro tra i diversi elementi».