Ricomincia la scuola: anche per la cura di sé

Di ritorno dalle vacanze, è abitudine pensare alla cura della propria pelle, sottoposta a sole, vento e sale per molti giorni: ora necessita di essere ben idratata, rivitalizzata, così da ritrovare il suo equilibrio.

Le giornate all'aria aperta sono alle spalle, ma a causa del caldo in molti ambienti l'aria condizionata rimane accesa, continuando a stressarla. Una lunga esposizione, per esempio nelle ore lavorative, può avere effetti istantanei: “L’aria condizionata rimuove l’umidità dall’ambiente e la pelle tende a seccarsi, cambiando anche la normale regolazione della temperatura da parte del corpo, e ristabilendo l’equilibrio tra temperatura interna ed esterna attraverso il sudore”, spiega Mariuccia Bucci, plastic dermatologist. “È necessario quindi continuare a idratarla, ma con una crema leggera e non occlusiva, bere molta acqua e utilizzare integratori di sali minerali, come potassio magnesio, e vitamine”.

La Crème 230 di Sisley Paris

L'idratazione è importante anche per i capelli. “Al rientro dalle vacanze, occorre contrastare subito gli effetti della foto ossidazione, che genera invecchiamento e rapido deterioramento capillare. Le molecole di melanina si disperdono, il fusto si apre diventando poroso. Inoltre cuoio capelluto, colore e fibra stressati dall’esposizione al sole dovranno essere reidratati e nutriti in profondità”, spiega Marco Rizzi, local hair expert hair rituel by Sisley e titolare del salone Namu hair di Milano, in riferimento ai capelli colorati. Non è necessario tagliare, prosegue, ma “per ricreare lo stato originale del capello sano, servirà una cura giornaliera che preveda uno shampoo specifico come Soin Lavant Perfecteur de Couleur, in grado di ricostruire la struttura lipidica/proteica e ravvivare le belle sbiaditure estive”. Più in generale, per capelli poco voluminosi e rovinati dal calore del sole, vento e salsedine, “dopo aver applicato la maschera rigenerante Masque Soin Régénérant, sempre di Sisley, mettere un siero sulla cute che possa lenire e ridare nutrimento, come Le Sérum Revitalisant Fortifiant, così da avere da subito capelli più densi e forti. È fondamentale prevedere anche un trattamento riparatore da usare tutti i giorni per limitare l'evaporazione dell'acqua, come La Crème 230, da applicare prima della piega su capelli bagnati (non troppo tamponati), evitando asciugature senza phon: il calore attiva e cicatrizza le parti

rovinate”.

Les Beiges Touche De Teint di Chanel.

Tornando alla pelle, per conservare un incarnato naturale, valorizzando il colorito acquisito da giugno a oggi, c'è Les Beiges Touche De Teint di Chanel. È un nuovo fondotinta e correttore realizzato con tecnologia microfluidica che restituisce un effetto naturale grazie alla texture a base di acqua, molto leggera, ideale per questa stagione. La sua formula è con microsfere ad alta concentrazione di pigmenti, dalla consistenza che è subito rinfrescante. Si applica a piccoli tocchi, è disponibile in 8 tonalità per adattarsi a tutte le carnagioni e si può abbinare a Eau De Blush, fard fluido idratante alle microsfere di pigmenti per un effetto pelle nuda.