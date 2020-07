Ricominciamo dal digitale: la piattaforma di alfabetizzazione digitale per Pmi Dall’ecommerce al digital marketing al branding: un percorso di formazione online gratuito per rispondere alle esigenze dei piccoli di P.Sol.

Il portale di WeSchool

Dall’ecommerce al digital marketing al branding: un percorso di formazione online gratuito per rispondere alle esigenze dei piccoli

2' di lettura

C'è una produttrice di profumi con annessa vendita e il proprietario di un negozio di calzature, il titolare di un'azienda di trasporti per privati, il Seo di un'azienda informatica e una parrucchiera che sta pensando ad avviare l'ecommerce di prodotti per il settore, la blogger che cura i social media per un tour operator e il consulente aziendale in materia di antinfortunistica. Sono quasi 6mila i piccoli imprenditori che si sono iscritti in un paio di settimane per capire meglio come “ricominciare dal digitale”.



Si chiama proprio “Ricominciamo dal digitale” la piattaforma messa a punto da WeSchool, la startup attiva nella formazione e nei contenuti per la didattica digitale, insieme a Fondazione Accenture, che integra da parte sua con il contributo degli esperti di digital transformation.

L'obiettivo è rispondere alla formazione di quelle competenze digitali che oggi sono l'elemento imprescindibile per la ripartenza e che troppo spesso sono carenti nelle piccole imprese, laddove peraltro le risorse sono scarse, tanto più in questo frangente.

«Ci siamo accorti dell’urgenza di questa esigenza da soddisfare quando il mondo del business ha iniziato a contattarci mentre noi eravamo nel pieno dell'azione per fornire formazione e contenuti ai docenti impegnati nell'esperimento forzato della scuola a distanza - spiega Marco De Rossi, founder di WeSchool -: ci hanno contattato diverse piccole aziende del tutto a digiuno di strumenti digitali, che volevano accedere alla piattaforma per capire come rispondere al problema estemporaneo. Sono arrivati perfino titolari di scuola guida che, impossibilitati a fare le lezioni tradizionali, si interrogavano su come poter fare lezioni a distanza».

La piattaforma propone un vero e proprio percorso di elearning, del tutto gratuito, con tanto di tutoring e di confronto con la learning community. La formazione si snoda in una settantina di videolezioni suddivise in quattro aree tematiche che coprono l'intero processo di digitalizzazione della piccola azienda: l'ecommerce, il digital marketing, i social media e il branding.