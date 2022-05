Riconoscimento documentale: Supplier relationship management più efficiente

Vediamo in estrema sintesi i meccanismi di funzionamento. Questi partono dal censimento “robotizzato” delle fonti dei documenti (albo fornitori, offerte, contratti, ordini); applicano strumenti di OCR (Riconoscimento Ottico dei Caratteri) per trasformare documenti cartacei in file digitali; effettuano operazioni di pulizia eliminando tutti quei file che non corrispondono ai criteri di documento (per esempio, una fotografia inserita per errore). Successivamente passano all’analisi del contenuto dei file riconosciuti come documenti, per individuarne la tipologia. Per esemplificare, si può citare una delle tante componenti tecniche inserite nel processo di analisi: riferimenti preimpostati, quali keyword come “Camera di Commercio di”, e rilevati con una frequente ricorrenza all’interno di un documento in esame, contribuiscono a classificare tale documento come una Visura Camerale.

Infine, procedono all’estrazione di informazioni puntuali, per esempio, le date presenti nel documento in esame, per verificare che cadano in intervalli temporali di validità predefiniti e impostare un promemoria per la richiesta di aggiornamento. Ma segnalano anche quelle informazioni, per esempio, una data di scadenza, che il processo automatico non ha potuto identificare con la sufficiente affidabilità per considerarla certa, accompagnandola con l’invito a procedere con un’ulteriore verifica, per non creare falsi positivi o negativi e inquinare i processi decisionali.

I risultati vengono catalogati in un sistema documentale di approvvigionamento, per creare un punto unificato di visibilità. Attraverso dashboard interattive il buyer può mappare il livello di compliance e di puntualità di ogni fornitore, l’esposizione complessiva dell’azienda a un numero troppo elevato di documenti non più in corso di validità e tracciarne l’andamento nel tempo, segnalando le situazioni più critiche che, a causa di mancata compliance documentale, possono impattare la solidità di iniziative strategiche quali Risk Management e Sustainability ESG Management.

In conclusione, il riconoscimento automatico dei documenti è un chiaro fattore di efficientamento non solo per il buyer, ma anche per il fornitore, che, in tempo reale, può verificare se un documento appena sottomesso è realmente un documento, se è della tipologia corretta, se è stato accettato o respinto, permettendo un'immediata reazione. Ne beneficia la relazione tra cliente e fornitore, che diventa molto più rapida, fluida e sicura.

* Ceo Niuma

** Strategic Business Analyst Niuma