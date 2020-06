Riconoscimento facciale e pregiudizi etnici: Amazon e Ibm contro la polizia Usa

Anche Amazon si smarca

Le parole del Ceo di IBM hanno dato una prima scossa all'ambiente, e – pur senza nominarla – hanno tirato in ballo Amazon, che una tecnologia di riconoscimento facciale (la famigerata “Rekognition”) l'ha data già da tempo in uso alle forze di polizia. Così il colosso di Seattle, proprio in queste ore, ha deciso di vietare alla polizia l'utilizzo della la sua tecnologia di riconoscimento facciale. Un blocco che, per ora, ha la durata di un anno.

«Stiamo spingendo per normative governative più rigorose sull'uso etico delle tecnologie di riconoscimento facciale – hanno fatto sapere da Amazon - e il Congresso sembra pronto a raccogliere la sfida. Speriamo che questa moratoria di un anno possa dare al Congresso tempo sufficiente per attuare le regole appropriate e siamo pronti a fornire aiuto se richiesto». Da Seattle hanno fatto sapere che l’utulizzo di Rekognition per monitorare il lavoro a favore delle vittime della tratta di esseri umani e per ritrovare bambini scomparsi sarà ancora possibile. Per il resto, si attende una svolta normativa.

Il modello Cina

Sullo sfondo di questa storia, rimane la Cina, Paese che fa una corsa a sé. Il riconoscimento facciale è parte integrante della strategia di sicurezza imposta dal governo di Pechino. E ne abbiamo avuto contezza durante l'emergenza coronavirus, con telecamere intelligenti poste agli angoli delle strade in grado di riconoscere (per poi sanzionare) i cittadini che non indossavano la mascherina. Ma il riconoscimento facciale, nel Paese del dragone, va ben al di là dell'emergenza. Da anni è ormai fra le fondamenta di uno stato di sorveglianza senza limiti. Le telecamere intelligenti, in Cina, sono un po' ovunque: nei convitti universitari (dove i portieri non servono più) come lungo le strade delle città (dove chi attraversa senza rispettare le regole viene proiettato sui maxi-schermi). Un altro mondo, insomma.