Riconoscimento facciale sulla metro di Mosca: è polemica sulla privacy

I genitori devono autorizzare l'uso della tecnologia sui propri figli e in alternativa possono utilizzare il Pin per verificare i pagamenti. Il North Ayrshire Council afferma che la quasi totalità dei genitori, il 97%, ha dato il consenso. David Swanston, amministratore delegato di Crb Cunninghams, interpellato dal Guardian, ha detto che altre 65 scuole nel Regno Unito sono in lista per introdurre il sistema di riconoscimento facciale per i pagamenti della mensa.

I dubbi sulla privacy

La soluzione solleva molti dubbi sul rispetto della privacy, considerato che il sistema raccoglie dati biometrici di minorenni. Ma anche se il consenso dei genitori è indispensabile, gli attivisti si spingono oltre, spiegando che l'uso della tecnologia di riconoscimento facciale, che già porta con sé grossi problemi di privacy, non sia necessaria nelle scuole.

Secondo l'amministratore delegato di Crb Cunningham il sistema usato nelle scuole è però diverso dal riconoscimento facciale usato dalle telecamere di videosorveglianza, che scansiona i volti in una folla.

Tra le numerose voci critiche quella dell'associazione per i diritti e la privacy Big Brother Watch ha affermato che in questo modo si normalizzano i controlli biometrici per qualcosa di banale, facendolo diventare poi normale per altre applicazioni.

La notizia ha smosso anche l'Information Commissioner's Office del Regno Unito, un organismo indipendente per i diritti dell'informazione, che ha dichiarato di voler sollecitare la North Ayrshire per introdurre un approccio «meno invasivo». E anche se nel caso della mensa la finalità è buona, rimane da capire fino a quanto la tecnologia si spingerà lasciando i diritti della privacy in un angolo.