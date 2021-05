Riconquistare il sonno: come bilanciare l'orologio biologico in uno sleeping center

4' di lettura

La pandemia ci ha tolto il sonno. Perlomeno lo ha tolto a sette italiani su dieci, come certifica l'ultimo World Sleep Study, una delle più accreditate ricerche internazionali fra le oltre 2,2 milioni condotte sull'argomento nel 2020. Paura, solitudine e giornate sempre più lunghe hanno alterato i ritmi sonno-veglia: non ci si alza più il mattino alla solita ora per andare a scuola o in ufficio e la sera ci si attarda davanti alla tv o al computer. Nascono da qui quel malessere e quei disturbi che gli specialisti hanno chiamato “jet lag sociale”. Come se tutti ci fossimo imbarcati su un volo senza scali e avessimo perso il normale ritmo delle attività di vita, di lavoro, dei rapporti sociali. Un problema diffuso che, secondo gli scienziati, non finirà con la pandemia e che, oltre alla qualità della vita, compromette anche il benessere fisico e mentale. Intanto perché il sonno è il più potente inibitore di cortisolo, l'ormone dello stress; poi perché è essenziale per la riparazione dei tessuti, la rigenerazione cellulare e il funzionamento del sistema immunitario.

Lo confermano varie ricerche internazionali: dormire, e dormire bene, è il fattore che, da solo, influisce più di ogni altro sulle nostre aspettative di vita: più di una alimentazione corretta, più dell'esercizio fisico, perfino più dei fattori ereditari. Non c'è da stupirsi: dormire è un bisogno umano di base, come alimentarsi e bere, ed è fondamentale per la salute. Lo dimostra l'attuale boom delle vendite dei rimedi naturali, dalla melatonina alla passiflora, al magnesio (+ 28,8 per cento), degli ansiolitici (+ 20 per cento) e degli integratori che favoriscono il sonno. Ma anche il moltiplicarsi di app per chi fatica ad addormentarsi. Fra le tante, classificate fra i dispositivi medici, c'è Pzizz : libera la mente dai pensieri che allontanano il sonno ricorrendo alla psicoacustica. Sleep Genius, invece, funziona in combinazione con la base letto Intellibed , che utilizza tecnologie NASA e algoritmi neurosensoriali per guidare il cervello attraverso l'intero ciclo del sonno fino al risveglio.

L'applicazione Pzizz

Sleep is the new wealth, insomma. Ovvero il sonno è la nuova ricchezza, il nuovo lusso. È quanto emerge dall'ultima ricerca di Luxury Travel Trends, condotta nel 2020 in oltre 80 Paesi fra i frequentatori di 500 hotel di lusso, e non è uno slogan: il nuovo must è la gestione corretta del sonno. A maggior ragione quando si viaggia e si dorme in letti che non sono il proprio. Il claim, ovviamente, vale anche per la camera da letto di casa, tanto più in questo difficilissimo periodo in cui un viaggio è agognato per ricaricarsi ed evadere, ma tutt'altro che scontato e facilmente praticabile.

Approfittando del lungo lockdown universale, sono molti gli hotel, i resort, i complessi termali e le medical spa che si presentano alla riapertura con programmi e servizi che fanno del buon sonno un biglietto da visita.

A Coimbra, il boutique hotel Hästens Sleep Spa punta a guidare i suoi ospiti verso la migliore esperienza di sonno possibile. Dopo aver effettuato il check-in, si può prendere parte a una Bed Talks, una conversazione con la dottoressa esperta del sonno Edie Perry che esamina come devono essere posizionati il collo e la colonna lombare e guida alla scelta del cuscino più adatto alle proprie esigenze. La selezione proposta è stata ideata appositamente dal brand svedese produttore, dal 1852, dei più famosi materassi al mondo.