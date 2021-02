Riconvertire il welfare alle politiche per l’impiego

Crollo delle assunzioni nei primi 9 mesi, -34%, vola la cig

Un vero sistema di welfare dovrebbe prendersi carico di chi perde il lavoro, assisterlo nel mantenimeno di una forma di reddito e operare in modo da rendere possibile il recupero di un’occasione di impiego. Si chiamano politiche attive del lavoro e sono quelle che servono da decenni

Delle aziende zombie e del rischio di salvare il non salvabile in piena pandemia ha parlato il presidente incaricato Mario Draghi nel documento che ha predisposto insieme a Ragurham Rajan per il G30. Sono le imprese che hanno ormai perso il mercato o il prodotto o il servizio e non hanno più la possibilità di ripartire. In questo caso conta la distruzione creatrice, che è parte del ciclo della vita economica, come ha ricordato lo stesso Draghi in più occasioni.

Per i banchieri centrali è terminologia comune. In genere dicono: lasciare le imprese zombie al loro destino, risvegliare invece le belle addormentate nel bosco, vale a dire le aziende sane ma in sofferenza temporanea per la pandemia.

La fotografia che la cassa integrazione fa del Paese imprigionato nel maleficio della pandemia è quella di un mondo sospeso, angosciato e irrazionale.

Sono stati spesi 19 miliardi per le varie forme di cassa integrazione e hanno interessato quasi sette milioni di persone. Ma è altrettanto vero che c’è stata una corsa all’accaparramento delle ore di cassa, perchè il tiraggio effettivo è del 42% rispetto alle ore effettivamente prenotate.

Significa che il mondo delle produzione e dei servizi non ha chiari i confini dell’orizzonte, non riscontra un percorso di recupero di fiducia, prospetta tempi che non si attende saranno mai migliori.