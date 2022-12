Ricorrenze: i 17 mercatini natalizi di Vienna

Non c'è Natale a Vienna senza i suoi antichi mercatini. Qui i viennesi a partire da fine novembre si danno appuntamento ogni sera per condividere con amici e parenti le varie settimane dell'Avvento, bevendo il tipico punch accompagnato dai tipici dolci come al mercatino di “Am Hof” . In tutta la città ce ne sono più di 17 alcuni molto antichi come quello del mercato delle arti e dei mestieri nella chiesa di San Carlo. Tra i più tradizionali c'è il villaggio natalizio di Maria-Theresien-Platz, tra il Museo di Storia dell’Arte e quello di Storia Naturale, con oggetti di artigianato artistico tradizionale e originali idee regalo e l’antica Vienna Christkindlmarkt a Freyung, nel centro storico, una tradizione che risale alla metà del 1700. Chi è alla ricerca del souvenir tipico non ha che l'imbarazzo della scelta tra le bancarelle del Villaggio natalizio presso il Palazzo del Belvedere che affascina con la sua suggestiva ambientazione barocca. Nello stupendo parco del castello viene allestito un Mercatino di Natale raccolto e tranquillo che offre oggetti di artigianato e invitanti leccornie. Il Mercatino dell'Avvento al Palazzo in Villa Liechtenstein è alla sua seconda edizione, ennesimo indirizzo per coloro che vogliono godersi un'atmosfera tranquilla. L'Art Advent am Karlsplatz è invece l'indirizzo giusto per le famiglie (c'è un ricco programma per bambini) oltre chi vuole a partecipare a laboratori o assistere a gruppi che suonano dal vivo. Qui l'offerta gastronomica è di provenienza biologica certificata. E se il Mercatino natalizio di Spittelberg si dirama nelle romantiche viuzze del quartiere in stile Biedermeier, a una cinquantina di km da Vienna si trova Schloss Hof, una delizia barocca che fa da cornice ad uno all'insegna del prodotto artistico. Voluto dal Principe Eugenio di Savoia e in seguito acquistato dall’Imperatrice Maria Teresa, il palazzo e i suoi vasti giardini terrazzati nel ‘700 erano luogo di divertimenti e feste.

