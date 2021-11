Ricostruzioni integrali bloccate in metà regione

L’effetto è semplice: chi voglia intervenire su un immobile in zona vincolata deve farlo sempre in maniera fedele. E questo ingessa un’ampia porzione del territorio italiano. Con risultati paradossali. Diventa, ad esempio, impossibile delocalizzare immobili ubicati in fascia costiera, anche se semplici baracche.

L’impatto

Quali sono gli effetti pratici di questa linea del Mibac? Ance Lombardia stima che il 58% del territorio regionale è soggetto a tutela paesaggistica: centri storici, aree a 300 metri dai laghi, territori nelle vicinanze di fiumi e torrenti, territori di montagna sopra i 1.600 metri, ma anche aree panoramiche, parchi e riserve nazionali e regionali. In tutte queste zone valgono le limitazioni sulle demolizioni: ricostruire integralmente un edificio diventa quasi impossibile.

Almeno in linea teorica, infatti, sarebbe possibile rifare gli edifici identici. Ci sono, però, dei notevoli impedimenti, come spiega il presidente di Ance Lombardia, Tiziano Pavoni: «Anzitutto, facendo un edificio nuovo in un involucro vecchio, le tecnologie rendono molto meno. Inoltre, oggi gli impianti occupano più spazio di quanto succedeva anni fa: serve uno spazio che molto spesso non c’è».

C’è, poi, un problema legato alla collocazione degli immobili. «Non ha senso ricostruire edifici identici in luoghi compromessi, magari in prossimità di un fiume», aggiunge Pavoni. Senza dimenticare la questione fiscale, perché solo le ristrutturazioni accedono alle detrazioni come il superbonus: «Ci sono territori lontani dalle grandi città - prosegue il presidente di Ance Lombardia - nei quali il 110% rappresenta la sola opportunità di rendere sostenibili i lavori. E, per fare un intervento davvero incisivo, la demolizione con ricostruzione è il modo migliore».

Insomma, dice ancora Pavoni, «abbiamo molto discusso di rigenerazione urbana negli ultimi anni, ma con norme del genere diventa impossibile farla davvero, soprattutto con le caratteristiche che hanno i nostri territori». L’approccio, per Pavoni, dovrebbe essere differente, più chirurgico: «Bisogna valutare concretamente quali sono gli edifici di interesse storico e artistico e riservare solo a quelli una tutela: va superata un’impostazione che ingessa intere aree». Per fare questo, «bisogna modificare l’interpretazione del ministero e, se serve, va cambiata anche la norma, per fare maggiore chiarezza».