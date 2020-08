Ricoverato Robert Trump, fratello minore del presidente Usa Secondo indiscrezioni, citate da ABC Bews, Robert Trump sarebbe “molto grave”, anche se la natura della sua malattia non è nota

(Epa)

Secondo indiscrezioni, citate da ABC Bews, Robert Trump sarebbe “molto grave”, anche se la natura della sua malattia non è nota

1' di lettura

Robert Trump, il fratello minore del presidente americano, è stato ricoverato in un ospedale di New York. Lo riportano i media americani, secondo i quali Donald Trump si recherà nelle prossime ore a trovarlo in ospedale. Secondo indiscrezioni, citate da ABC Bews, Robert Trump sarebbe “molto grave”, anche se la natura della sua malattia non è nota.

“Sì, è stato ricoverato in ospedale”, ha confermato il portavoce della Casa Bianca Judd Deer. Il presidente degli Stati Uniti dovrebbe recarsi nel suo country club nella vicina Bedminster, nel New Jersey, per il fine settimana.