Ricoveri in calo: Piemonte, Abruzzo e Valle d’Aosta tornano in giallo da lunedì

È una flessione lenta ma costante quella dei ricoveri dei pazienti Covid negli ospedali italiani. Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità e portavoce del Comitato tecnico scientifico parla di «trend di decrescita importante». E non è un caso se ormai nessuna regione (ad eccezione delle Marche, in bilico) registra numeri da zona arancione (che scatta quando il tasso di occupazione dei reparti ordinari supera il 30% e quello delle terapie intensive il 20%).

Le regole dei cambi di colore

Per “scalare” in giallo servono però 14 giorni in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive di cui alla “zona arancione”. Delle sei regioni che hanno superato questa soglia, la Sicilia è già tornata in giallo il 14 febbraio. Altre tre (Piemonte, Abruzzo e Valle d’Aosta) si apprestano a farlo da lunedì 21 febbraio. Mentre per il Friuli Venezia Giulia (con numeri da zona gialla dal 12 febbraio) l’appuntamento è rimandato di un paio di settimane. Mentre le Marche sono l’unica regione con numeri ancora in bilico tra l’arancione e il giallo.

Non solo. Lombardia e Veneto (entrambe gialle), se continua il trend attuale di calo dei ricoveri potrebbero tornare in zona bianca il 28 febbraio.

Piemonte, Abruzzo e Vda in giallo da lunedì



Il monitoraggio settimanale dell'Iss di venerdì prossimo dovrebbe certificare dunque il ritorno di Piemonte, Abruzzo e Valle d’Aosta in giallo da lunedì 21 febbraio, grazie ai 14 giorni consecutivi di terapie intensive stabilmente sotto la soglia critica del 20% (nel caso di Piemonte e Valle d’Aosta siamo anche sotto la soglia del 30% per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari).

Lombardia e Veneto verso la zona bianca dal 28 febbraio

Inoltre, il quadro in miglioramento sul fronte dei ricoveri avvicina il ritorno in zona bianca di Lombardia e Veneto. Entrambe le regioni hanno infatti numeri da “bianca” da venerdì 11 febbraio, con il tasso di occupazione delle terapie intensive sotto la soglia critica del 10% (siamo rispettivamente al 9 e al 7,7 per cento), mentre i reparti ordinari sono ancora lievemente al di sopra della soglia del 15%.