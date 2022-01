Ricoveri, colori, tamponi fai da te: Regioni in pressing per aprire la fase endemica

Verso il riconteggio dei ricoveri, il sistema «colori» in bilico

Il primo punto è quello del riconteggio dei ricoveri e sembra ormai quasi scontato che passi (era addirittura già pronta una circolare del ministero) con la conseguenza che i passaggi di colore delle Regioni saranno più difficili visto che almeno il 30% dei pazienti in ospedale ha scoperto di essere positivo dopo il ricovero per altri motivi e non presenta sintomi Covid.

Le Regioni chiedono anche l’addio al sistema dei colori, che considerano ormai «superato» in questa fase dove con così tanti vaccinati - raggiunto ormai il 90% degli over 12 vaccinati - non hanno più senso misure restrittive come durante le prime ondate.

L’idea sarebbe quella di andare avanti con le regole del green pass, ormai obbligatorio per la stragrande maggioranza delle attività. Tra l’altro a fine marzo finisce lo stato di emergenza e quella potrebbe essere la data ultima per dire addio al sistema dei colori nato nel novembre del 2020 in piena seconda ondata.

Sul tavolo anche la definizione di caso Covid: l’idea sarebbe di distinguere i positivi asintomatici dai malati, quelli cioè con sindromi polmonari o influenzali provocate dal Covid.

I fronti aperti: quarantene ridotte al tampone fai da te

C’è poi la questione delle quarantene ridotte per i positivi asintomatici. Le Regioni chiedono di ridurle a 5 giorni senza più necessità del tampone in “uscita” e senza sospendere il green pass. I governatori chiedono anche di abolire l'auto-sorveglianza in caso di contatto stretto con positivi al Covid senza l'effettuazione di un tampone dopo 5 giorni. Due interventi questi che ridurrebbero di molto la “burocrazia” del Covid.