Ricoveri stabili in Sardegna e Calabria, giallo evitato anche la prossima settimana

Nessun cambio di colore in arrivo. Anche la prossima settimana la Sicilia resterà l’unica regione in fascia gialla, con obbligo di mascherina anche all’aperto e capienza limitata in stadi e spettacoli all’aperto. Sardegna e Calabria continuano a essere in bilico, ma rimangono in area bianca. Le decisioni ufficiali saranno prese dalla cabina di regia venerdì 10 settembre. Ma la prassi consolidata è che si tratti di misure adottate sulla base dei ricoveri registrati il martedì. Il giallo scatta se si superano entrambe le soglie del 10% dei ricoveri di pazienti Covid in terapia intensiva e del 15% negli altri reparti. E sia Sardegna che Calabria possono contare su uno dei due parametri sopra la soglia critica.



Sardegna resta bianca

La Sardegna (91 contagi settimanali ogni 100mila abitanti) la settimana scorsa aveva rischiato. Ma il quadro dei ricoveri resta stabile. Rispetto a sette giorni fa i pazienti in terapia intensiva sono saliti da 27 a 30. E il tasso di ospedalizzazione è stabilmente sopra la soglia del 10% (siamo intorno al 15 per cento). Ma i ricoveri nei reparti ordinari sono in leggero calo (da 240 a 232). Il che consente alla Regione di rimanere, sia pur di poco (14,5%), al di sotto della soglia limite. E di evitare ancora la zona gialla.

In Calabria terapie intensive ancora sotto soglia

Si “salva” anche la Calabria (99 casi settimanali ogni 100mila abitanti). I ricoveri nei reparti ordinari, già la settimana scorsa oltre la soglia del 15%, sono ulteriormente cresciuti, con un tasso di occupazione che dal 16,8% è salito al 18,9% (i ricoveri sono passati da 161 a 181). Ma le terapie intensive restano sotto soglia, con un leggero calo (da 15 a 13 ricoveri), sempre intorno all’8 per cento.

Sicilia ancora gialla

La Sicilia resta gialla. E frena la sua corsa verso l'arancione. L’incidenza cala a 158 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti. E se è vero che i ricoveri nei reparti ordinari aumentano in sette giorni da 824 a 850, con un tasso di occupazione dei posti letto cresciuto dal 22,5 al 23,2%, i ricoveri in rianimazione sono stabili (da 117 a 116) intorno al 13 per cento. Le soglie del 20% in terapia intensiva e del 30% in area medica non critica per passare in arancione restano lontane.

Tra le altre regioni da segnalare che la Toscana, vicina alla soglia limite dei ricoveri in terapia intensiva (9,3%) non registra particolari criticità negli altri reparti (7,8%).