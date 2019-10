Rider, cambiano le tutele: no al cottimo, compensi minimi in linea con contratti nazionali affini Dopo lunghi tira e molla la modifica è stata inserita nel decreto salva-imprese. Incide anche sul Jobs act di Nicoletta Cottone

Nuove tutele per i rider: no al lavoro a cottimo

2' di lettura

Dopo lunghi tira e molla è arrivato il via libera all'emendamento del Governo che introduce nella normativa nuove tutele per i rider. La modifica normativa, che incide anche sul Jobs act, è stata introdotta nel decreto salva-imprese e ha avuto il via libera delle commissioni

Industria e Lavoro del Senato. Sono previste tutele minime per tutti e arriva un trattamento da lavoro subordinato per chi svolge l'attività di ciclofattorino in modo continuativo.

GUARDA IL VIDEO - Nuove tutele per i rider: no al lavoro a cottimo

Tutele a doppio binario

Le nuove regole per i rider sono a due vie. Da una parte i ciclofattorini impiegati in maniera continuativa, per i quali sono previste le tutele del lavoro subordinato. Dall’altra, per chi lavora in maniera occasionale e discontinua, c'è un pacchetto minimo di tutele, a partire dal divieto di lavoro a cottimo. L’emendamento approvato chiarisce che i rider «non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate» e che questi

lavoratori devono essere remunerati in base a «un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti» sottoscritti dai sindacati e dalle associazioni imprenditoriali più rappresentative.

GUARDA IL VIDEO - Storie di rider: Fernando, il professore prestato alle due ruote

I tempi per adeguarsi

Ci sono dodici mesi di tempo per adeguarsi alle nuove regole sulla paga minima e tre mesi, sempre dall'entrata in vigore del decreto, per l'applicazione della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.