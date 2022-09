Rider, consulenti, colf: giungla contrattuale per 570mila lavoratori

Deliveroo

16mila i rider in Italia

Deliveroo è nata nel 2013 nel Regno Unito. Dal 2015 è attiva in Italia. È un servizio di consegna di cibo che collabora con ristoranti e supermercati. Opera in 11 Paesi: Australia, Belgio, Francia, Hong Kong, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Singapore, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Regno Unito. In Italia i dipendenti che lavorano negli uffici di Milano e Roma sono oltre cento, i rider che collaborano come lavoratori autonomi sono 16mila. I rider a livello globale sono 180mila. Nel primo semestre del 2022 - fa sapere l'azienda - i ricavi del gruppo sono aumentati del 12% e gli ordini sono cresciuti del 10% su base annua. Deliveroo applica in prevalenza il Ccnl rider sottoscritto da Assodelivery con il sindacato Ugl nel 2020, che inquadra i rider nel lavoro autonomo. Il Ccnl riconosce un compenso minimo di dieci euro lordi per ora lavorata, oltre a bonus e indennità integrative in caso di lavoro notturno, maltempo, festività. Deliveroo fa sapere che riconosce un compenso minimo di 11 euro lordi per ora lavorata.

Uber

4,4 milioni lavoratori nel mondo

Sono oltre 4 milioni i lavoratori attivi con Uber, fra autisti e delivery partner (o rider), in tutto il mondo. A questi si aggiungono 25mila dipendenti a livello mondiale. Uber ha iniziato a operare nel 2010 a San Francisco e oggi è presente in 71 Paesi. È un'app per spostare persone, cose e cibo (Uber Eats). I dipendenti di Uber - fa sapere l'azienda - hanno contratti di lavoro in linea con le indicazioni dei singoli Stati dove opera l'app. Gli autisti e i delivery partner (rider) sono per lo più lavoratori autonomi a cui Uber offre servizi, tutele e diritti in linea con quanto richiesto dalle singole normative vigenti. Nel business del food delivery, in linea di principio, i rider non sono mai pagati meno di dieci euro per ora lavorata. Uber è una app «free login»: non ci sono turni né obblighi di lavoro per coloro che lavorano e guadagnano attraverso la app, autisti e rider.La criticità segnalata da Uber riguarda le modalità di corresponsione del compenso e le regole sulla formazione accessoria, non compatibili con i modelli di lavoro tramite piattaforma.

Jobby

40mila le prestazioni gestite

Jobby è nata come startup innovativa italiana alla fine del 2016. Ha un team di 20 persone. È un servizio che mette in connessione aziende e lavoratori, che stipulano direttamente il contratto di lavoro. Le aziende possono pubblicare le loro richieste (sul sito www.jobby.works) scegliendo in un ventaglio di opzioni, che vanno dalle collaborazioni occasionali con partita Iva fino a contratti di assunzione intermittente o a termine. Nel 2020 e 2021 l'azienda ha registrato una crescita anno su anno superiore al 100%. Nel 2021 - fanno sapere - sono state gestite oltre 40mila prestazioni di lavoro, più di 200mila ore lavorate, oltre 1,8 milioni di euro di compensi erogati e oltre 2,5 milioni di giro d'affari totale. I primi sei mesi del 2022 stanno confermando questo trend e dal 1° marzo Jobby è entrata a far parte del gruppo Zucchetti. L’azienda sollecita qualche intervento normativo di stimolo per interpretare meglio questo nuovo segmento di lavoro e di lavoratori.

Pharmercure

250% la crescita sul 2021

Pharmecure è una piattaforma di consegna farmaci, anche con ricetta, a domicilio, per chi non può per vari motivi andare in farmacia. È nata nel 2018 da un progetto universitario. Ha un team di 20 collaboratori, per la maggior parte nella sede di Torino. Prevede di chiudere il 2022 con 2,5 milioni di euro di transato, in crescita del 250% rispetto al 2021. Pharmecure fa sapere che usa spesso contratti di apprendistato, investendo molto in giovani e formazione. C'è una piattaforma che supporta i collaboratori nelle consegne indicando il percorso migliore (in gergo «routing»). La criticità segnalata dall’azienda riguarda l'adeguatezza delle regole italiane alla gig economy. Secondo il team di Pharmecure «la normativa attuale non è adeguata alle necessità dell'azienda e dei collaboratori, rileviamo forti esigenze di maggiore flessibilità lavorativa».

Cosaporto

3 milioni € le transazioni nel 2021

Cosaporto si definisce la prima Gifttech italiana: un sito nato nel 2017 con l'obiettivo di fornire l'idea giusta a chi vuol fare un regalo - dall'alta pasticceria, alla gastronomia più ricercata, ad articoli da regalo di brand selezionati - da ricevere a casa o inviare a un destinatario in un'ora, personalizzato con un biglietto scritto a mano. Il servizio è attivo a Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, Forte dei Marmi e Londra. Lo staff è di circa 20 persone. Cosaporto ha completato oltre 150mila ordini e ha 100mila clienti registrati. Il flusso di transazioni nel 2021 ha superato i tre milioni di euro, oltre nove volte più alto di quello del 2019. I contratti per il personale in staff sono prevalentemente a tempo indeterminato o di apprendistato per i più giovani. Per particolari esigenze si ricorre ai contratti a termine. Il personale dedicato alle consegne è completamente in outsourcing: una parte del servizio è appaltato a ditte specializzate in consegne last mile, la parte restante è gestita da personale con contratti a chiamata o prestazioni occasionali, intermediato da Jobby.