Rider, Ilva e precari della scuola: i decreti a rischio stop Governo al lavoro per raccogliere le intese definitive sui decreti esaminati martedì scorso dal Consiglio dei ministri di Marco Mobili e Giorgio Pogliotti

L’accelerazione della crisi politica impressa dalla Lega mette a rischio il nuovo “scudo penale” per il gestore della ex Ilva, così come la nuova disciplina di tutele assicurative per i rider e le misure per superare le crisi aziendali, tra cui quella della Whirlpool di Napoli. Non solo. Sulle quote latte potrebbe saltare la proroga del blocco della riscossione delle multe così come potrebbe non entrare mai in vigore la sanatoria dei 54mila precari della scuola.

Ma lo stop imposto dalla crisi del Governo travolge e, con tutta probabilità, cancella del tutto i disegni di legge della riforma della giustizia, così come il ddl sul servizio civile e la riforma del golden power su cui il Governo legastellato era al lavoro per controllare gli investimenti nel 5G di soggetti extracomunitari, cinesi in primis. Quasi scontato invece il via libera definitivo al Ddl di assestamento di bilancio, misura cruciale per evitare di riaprire la questione della tenuta dei conti con Bruxelles.

I Dl approvati «salvo intese»

Il Governo sarebbe comunque al lavoro per raccogliere le intese definitive sui decreti esaminati martedì scorso dal Consiglio dei ministri. Misure particolarmente attese come ad esempio quelle sull’ex Ilva, considerando che dal prossimo 6 settembre viene meno l’immunità per i nuovi gestori dell’impianto, Arcelor Mittal, che ha minacciato in assenza di uno “scudo” penale la chiusura dello stabilimento di Taranto.

Lo schema di Dl approvato «salvo intese» introduce tutele legali a scadenza, per consentire ai manager della nuova proprietà l’esecuzione del piano ambientale. Lo stesso schema di Dl contiene anche le risorse per far fronte alle situazioni occupazionali in Sardegna per l’ex Alcoa di Portovesme (alla regione assegna fino a 3,5 milioni di euro) e in Sicilia per la Blutec di Termini Imerese (alla regione vanno fino a 30 milioni).