Rider, l’algoritmo li qualifica lavoratori subordinati

Va altresì considerato, prosegue la pronuncia, che il rider, per ricevere la proposta di consegna, deve trovarsi nelle vicinanze del locale da cui deve essere ritirata la merce, e che la piattaforma indica al rider dove recarsi per ritirare il prodotto e dove consegnarlo, controllando attraverso il sistema di geolocalizzazione la sua posizione.

Libertà di scelta limitata

Questi fattori sono più che sufficienti, secondo il Tribunale, per affermare la natura subordinata del rapporto; natura che non viene smentita dalla semplice facoltà di rifiutare la singola prestazione, sia perché il lavoro subordinato può afferire a una singola prestazione, sia perché, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, la facoltà di accettare è un elemento non rilevante (facoltà che, peraltro, il Tribunale mette in dubbio, in quanto il sistema degli indici di affidabilità limita la libertà di scelta del rider).

Come si diceva, questa lettura è coerente con la tendenza maggioritaria della giurisprudenza, ormai granitica nel riportare - a volte direttamente, come in questo caso, altre volte indirettamente, utilizzando il meccanismo previsto dal Dlgs 81/2015 - l’attività dei ciclofattorini nel recinto del lavoro subordinato.