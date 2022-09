Ridurre il “rumore” dei bisogni primari per migliorare le nostre decisioni

Citando testualmente, “per ridurre il rumore occorre prendere le decisioni strategiche quando i nostri bisogni umani di base non vengono attivati. In altre parole, quando non siamo esausti, affamati, preoccupati, acciaccati o ammalati, quando fa troppo caldo o troppo freddo”.

Accadeva anche prima della pandemia. Riunioni che si protraggono oltre l’ora stabilita e che, per farle finire e andare a pranzo, si decide di fretta, con i dati disponibili e amen. Feedback correttivi dati alla veloce, nel mezzo di giornate piene, che non tengono minimamente conto dell’emozione che potrebbe nascere da quelle parole e dell’impatto che essa creerà sul resto della giornata, sulle relazioni e sulle decisioni. Powerpoint e fogli Excel finiti nel cuore della notte perché “ho tutto in testa” e quindi lo devo mettere giù adesso e chiudere.

Conosciamo bene gli epiloghi di queste storie. Decisioni da rivedere, rancore e disaffezione, errori e sviste che si potevano evitare benissimo, dormendoci su. Le survey sul wellbeing, fatte un po’ ovunque, ci dicevano chiaramente che, prima della Covid 19, le persone mangiavano male, si idratavano ancora peggio, dormivano troppo poco. In poche parole, alimentavano un “noisy system”, un sistema rumoroso.

Tuttavia, quanto ci sentivamo legittimati ad interrompere una riunione perché avevamo bisogno di mettere qualcosa sotto i denti? Oppure, abbiamo mai dichiarato di aver bisogno di chiudere 30 minuti gli occhi perché eravamo stanchi? Magari perché, la notte prima, avevamo accudito qualche familiare che aveva bisogno di noi? (figli, partner, ecc.). Esiste una sottile e inconsapevole tendenza a non manifestare i propri bisogni di base deprivati per paura di essere giudicati deboli.

Gli ultimi due anni ci hanno portato a mettere in discussione molte di queste convinzioni. Parliamo sempre più spesso di vulnerabilità e di fragilità, ma occorre fare uno sforzo ulteriore. Occorre diventare consapevoli di ciò che ci succede, di come stiamo, se siamo sereni oppure agitati; conoscere “il mood”, cioè la base da cui partire per ridurre quel “noise - rumore” che genera confusione, variabilità senza valore aggiunto, imprevedibilità e mancanza di congruenza nel processo decisorio.