Ridurre i tempi del processo civile e penale, sfida epocale diventata necessità

Riformare la disciplina della prescrizione del reato è senz’altro opportuno, per più ragioni. Ma prima ancora lo è riformare il processo, per ridurne i tempi riducendo altresì l’incidenza della prescrizione. In Paesi in cui il processo ha una ragionevole durata – anche grazie a termini massimi di durata dei gradi di giudizio (cd. speedy trial limit, negli Usa), il cui superamento determina l’improcedibilità dell’azione – la prescrizione del reato, semplicemente, non è un problema.

In Italia invece lo è: interessa il 9% dei procedimenti penali e ha un’incidenza media del 38% durante le indagini, del 32% nel giudizio di primo grado e del 26% in appello.

In alcune realtà, come a Roma e a Reggio Calabria, addirittura un procedimento ogni due in appello viene definito con la prescrizione. Quando un reato si prescrive, a processo in corso, non si accertano fatti e responsabilità, a tacere dello spreco di risorse pubbliche. La prescrizione del reato lascia gli interessi offesi dal reato privi di tutela, come testimoniano le condanne della Corte di Strasburgo (ad esempio quelle relative ai fatti del G8 di Genova) e i moniti, in sede internazionale, in materia di contrasto alla corruzione, frustrato in un sistema con elevati tassi di prescrizione.

La prescrizione del reato è da anni, in Italia, tema centrale della riforma della giustizia penale. Sarebbe però un errore, tanto più nell’attuale contesto, non mettere adeguatamente a fuoco il primigenio e autentico problema: la durata del processo. Un problema che deve trovare soluzione sia attraverso i previsti investimenti sui mezzi e sul personale della giustizia (digitalizzazione e costituzione di un ufficio per il processo, con assunzione a tempo determinato di oltre 16mila assistenti dei magistrati), sia attraverso riforme capaci di accelerare i tempi del processo nel rispetto, rigoroso, dei princìpi e delle garanzie costituzionali. Le soluzioni tecniche possibili, all’esame del Parlamento e del Governo, sono molte e potranno essere valutate tenendo conto della relazione finale della Commissione di studio istituita dalla ministra Cartabia e presieduta da Giorgio Lattanzi. Prima ancora delle soluzioni, è però importante avere piena consapevolezza degli obiettivi, dell’importanza del momento e della responsabilità delle scelte, che richiedono condivisione. Nell’interesse del Paese è necessario trovare unità su un terreno politicamente divisivo come quello della riforma penale.

È una sfida nella sfida. E non può essere persa.