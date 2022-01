Riduzione delle accise sulla birra, per i produttori serve andare oltre il 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una doccia fredda, alla quale si è costretti a fare buon viso a cattivo gioco oppure un primo passo positivo al quale però si spera ne seguano degli altri. Comunque la si voglia vedere la questione accise sulla birra ha vissuto, a cavallo di Natale, una sorta di ottovolante.

Prima infatti gli emendamenti proposti dalla maggioranza di governo, che prevedevano un piano progressivo triennale di riduzioni sulle accise, sembravano cosa fatta ma, appena il tempo di far battere la notizia alle agenzie ed ecco intervenire la Ragioneria generale di Stato che, osservando la mancanza di coperture finanziarie, manteneva la riduzione delle accise solo per il 2022 con un “rimbalzo” annunciato a partire dall'anno successivo.



Di buono c'è tuttavia che la misura approvata dal Parlamento nella legge di bilancio ha portato in dote al comparto italiano della birra una riduzione per tutto il 2022 di cinque centesimi sull'aliquota delle accise, uno sconto del 50% per i birrifici con produzione annua inferiore a 10.000 ettolitri, del 30% per i birrifici con produzione annua compresa tra i 10.000 e i 30.000 ettolitri e del 20% per quelli con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000.

«La legge di bilancio recentemente approvata segna una svolta per il comparto italiano della birra – commenta Alfredo Pratolongo, presidente AssoBirra –. Come associazione da anni ci battiamo per ottenere una pressione fiscale più equa sulla birra, una bevanda amata da tutti gli italiani, consumata prevalentemente a pasto e che negli anni ha dimostrato sempre maggiore apprezzamento anche dal punto di vista culturale e di radicamento territoriale e regionale. Tuttavia a oggi la birra rimane l'unica bevanda da pasto tassata in Italia, la riduzione sul 2022 è importante, ma il comparto merita di più. Il nostro obiettivo è rendere questa riduzione strutturale e non più annuale. Alle imprese, siano grandi, medie o piccole, serve certezza e non misure a tempo che scoraggiano piani di lungo periodo».

Sul fronte accise Assobirra, Unionbirrai e Coldiretti, le tre principali associazioni di riferimento per il comparto, hanno lavorato insieme e si sono presentate al Governo con un fronte unito e compatto. E anche questa è una notizia in un settore dove le rilevanti differenze dimensionali hanno spesso frazionato, e forse contribuito a rendere meno incisive, le richieste. D'altro canto la questione accise si trascina da diversi anni ed è sempre stata considerata una spina nel fianco per un comparto che invece ha, ormai da tempo, dimostrato capacità di crescere e che solo la pandemia aveva arrestato con una perdita secca di 1,4 miliardi di valore condiviso nel 2020.