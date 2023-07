Rientra sulla Terra Aeolus, il cacciatore di venti dell’Esa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Rientra in modo controllato sulla Terra Aeolus, il satellite dell’Agenzia spaziale europea, Esa, per lo studio dei venti sul nostro pianeta, da zero a 30 chilometri di altezza. Era partito nel 2018 e la sua vita operativa è andata oltre ogni previsione, quasi 5 anni contro i 3 previsti. Cadrà il 28 luglio nell’Oceano in modo controllato e sicuro, spendendo le ultime gocce di carburante rimaste, seguendo così la nuova politica di Esa per evitare il proliferare di detriti spaziali. Non era previsto all’inizio della sua missione, ma anche in questo Aeolus, dedicato al re dei venti, si dimostra essere un satellite sperimentale.

Preziosi i dati che ha spedito a terra e di cui hanno usufruito i principali centri meteo europei, dal Met Office britannico a Météo France e tanti altri. Come sempre le informazioni che riguardano il meteo hanno un valore commerciale importante, stimato in 3.5 miliardi di euro mentre per il suo successore, Aeolus 2, la London School of Economics stima esattamente il doppio, 7 miliardi nel prossimo decennio. Anche se fare l’aritmetica brutale quando c’è di mezzo la conoscenza è poco elegante, rispetto ai quasi 500 milioni di costo della missione è un bel risultato.

Pensato oltre 20 anni fa, il satellite ha presentato non poche difficoltà costruttive prima e di gestione poi, dato che a 300 chilometri o poco più di altezza l’atmosfera è ancora presente anche se estremamente rarefatta, comunque però in grado di richiedere molte correzioni, anche perché l’assetto del satellite deve essere sempre al meglio per misurare , come ha fatto, venti con una precisione di 5 metri al secondo, quasi un miracolo. La missione, il cui scopo principale era di dimostrare che dallo spazio è possibile effettuare queste misure è stata quindi un vero successo, tanto che per il prossimo decennio è previsto il suo successore, Aeolus 2.

«Probabilmente pensiamo che misurare il vento sia relativamente semplice» dice Tommaso Parrinello mission manager di Esa per Aeolus, «siamo abituati a vedere le nuvole muoversi o anche le fronde degli alberi, ma dove il cielo è sereno la cosa si fa complicata».

Trasmettitore laser UV a bordo del satellite Aeolus di ESA, costruito da Leonardo

È stato usato quindi uno strumento molto sofisticato, il cui funzionamento ha destato addirittura ammirazione fra gli addetti ai lavori: Aladin. È costruito da Airbus,e assembla un lidar, sostanzialmente un laser nelle frequenze ultraviolette che viene spedito verso gli strati alti dell’atmosfera terrestre e impatta sulle molecole di aria. Un telescopio abbastanza grande, 1.5 metri di diametro dello specchio principale, serve a raccogliere la parte di luce diffusa dalle molecole stesse, che, analizzata da un ricevitore, servirà a capire la loro velocità, e quindi quella del vento in questione.