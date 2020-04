Rientrare nei laboratori appena possibile di Dario Braga

Il Covid ci sta mettendo a dura prova. Non c’è bisogno di elencare qui tutto quello che non possiamo più fare o che ci troviamo costretti a fare. È ormai la cronaca di tutti i giorni. Uno scenario distopico con il quale solo gli appassionati di serie televisive e film catastrofici avevano qualche dimestichezza.

Le università e le scuole sono state le prime istituzioni che si sono riorganizzate per fare fronte alla crisi. Ed è sorprendente come il sistema sia stato in grado di reagire in tempi brevi.

Moltissime università e scuole stanno erogando didattica a distanza, e anche esami e anche lauree. Migliaia di studenti sono quotidianamente a lezione “nonostante tutto”. Sono risultati importanti. Servono non solo a salvare l’anno accademico e l’anno scolastico, ma anche – lasciatemelo dire – a dare il senso concreto di un mondo della cultura che resiste, che non si arrende, che non rinuncia.

Nell’ambito della ricerca scientifica c’è però una cosa che non si può trasferire online: il laboratorio sperimentale.

Chi opera in settori come chimica, farmacia, biotecnologia, biologia, fisica, ma anche in molti settori tecnologici e anche economici per non parlare dei biomedicali, ecc. lo sa perfettamente bene. I gruppi di ricerca sono fermi, spezzettati, dispersi.