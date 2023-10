Rientro dei cervelli, gli expat chiedono un periodo di transizione

Per beneficiare delle agevolazioni, bisognerà inoltre mantenere la residenza fiscale in Italia per la durata dell’intero quinquennio, invece che per soli due anni come attualmente previsto. Qualora si decidesse di tornare all’estero prima della fine dei cinque anni, bisognerà ripagare lo sconto fiscale con interessi.

L’infragruppo

Un’altra doccia fredda per gli expat è stata la proposta circolata di annullare completamente gli incentivi per coloro che rientrano con un trasferimento infragruppo, che per molti è la via più semplice e anche conveniente in quanto garantisce minor tagli di stipendio rispetto ad entrare in un’altra azienda.

Isabella, un avvocato a Londra, ha già preso accordi inderogabili con il suo datore di lavoro per farsi trasferire nell’ufficio italiano nei primi mesi del 2024.

Ritiene che escludere i trasferimenti infragruppo sia «oltre che assurdo, un autogol clamoroso per il paese».

«Non capisco il motivo per cui uno debba essere penalizzato per il fatto di lavorare per la società italiana di una multinazionale invece che per una società nuova. Sempre di azienda italiana si tratta, quindi le due realtà dovrebbero continuare ad essere equiparate».