Rientro dei cervelli: più vantaggi a chi si trasferisce al Sud

3. svolgere l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Per questi soggetti, è prevista la detassazione per cinque anni di parte del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia. Il regime si applica anche a chi avvia un’attività d’impresa a partire dal periodo d’imposta 2020. In particolare, i redditi di lavoro prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare (con conseguente detassazione del restante 70%, percentuale innalzata rispetto al 50% previsto in precedenza).

Ulteriori bonus

Con la riforma sono state previste agevolazioni rafforzate in presenza di specifiche condizioni:

1. per il lavoratore che si trasferisce in un Comune del Sud Italia i redditi di lavoro concorrono alla formazione del reddito complessivo nella sola misura del 10 per cento;