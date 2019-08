Rientro dei cervelli: super taglio alle tasse per chi torna

I benefici per chi sceglie l’Italia non sono più limitati ai lavoratori altamente qualificati, ma abbracciano una platea più ampia, tra cui sportivi professionisti e chi intende avviare un’attività di impresa, con un forte impulso a stabilire nuove imprese individuali nel nostro Paese. Le aziende italiane potranno attrarre talenti di ogni tipo e sopperire ai fabbisogni lavorativi soprattutto nei settori industriali strategici (si pensi al settore navalmeccanico, si veda Sole 24 Ore dello scorso 11 luglio). Le misure vanno accolte con favore in termini generali, perché la leva della concorrenza fiscale può attrarre in Italia capitale umano e con esso investimenti e consumi, che altrimenti non arriverebbero.

Peraltro, questi regimi di favore non hanno effetti negativi sul gettito (come da ultimo appurato dalla relazione al Dl Crescita) e resistono al vaglio di costituzionalità soprattutto quando presentano caratteri di temporaneità e sono frutto di scelte legislative non irragionevoli fondate su valutazioni di politica economica (Corte costituzionale 381/1989). I dati citati in precedenza, al di là dei luoghi comuni, dimostrano come puntare su agevolazioni che premiano le aziende e il lavoro sia cruciale, così come il sostegno al welfare aziendale e alle famiglie.

Per il futuro, incentivare maggiormente anche le aziende che si trasferiscono significherebbe rendere il Paese ancor più competitivo, soprattutto se si considera che con la Brexit molti quartier generali sono ancora in cerca di collocazione in giro per l’Europa.