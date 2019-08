Rientro in Italia con meno tasse: tutti i bonus dai cervelli al Sud

1' di lettura

Non solo rientro dei cervelli, ma frontiere fiscali aperte – e soprattutto convenienti – per tutti i lavoratori. E' quanto stabilisce il decreto Crescita, la risposta normativa italiana per tentare di frenare la fuga dei cervelli all'estero. Al super taglio alle tasse per quanti decidono di tornare in Italia è dedicata la Guida Rapida “Il rientro dei cervelli – Agevolazioni fiscali” in uscita lunedì 19 agosto con l'Esperto risponde del Sole24Ore. Un vademecum di quattro pagine che descrive cifre, percentuali, meccanismo, decorrenza e condizioni per l'applicazione del regime premiale.

Il decreto Crescita, in particolare, rimodula i bonus estendendoli anche agli sportivi professionisti e a quanti avviano un'impresa, rendendo allettante il rientro nei nostri confini a colpi di sconto. Ad esempio, per chi sceglie di trasferirsi in un Comune del Sud i redditi di lavoro concorrono a formare quello complessivo solo per il 10 per cento.

Un'intera pagina della Guida Rapida è dedicata a docenti e ricercatori che faranno rientro in Italia, per loro il 90 per cento dei compensi sarà scontato.