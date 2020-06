Rifacimento o modifica dei giardini

(Adobe Stock)

Trasformazione del cortile in giardino, rifacimento del giardino o installazione di fioriere fisse su una terrazza

Rimane invariato il “bonus verde”, prorogato fino alla fine del 2020 dal decreto Milleproroghe. È una detrazione Irpef del 36% fino a una spesa di 5mila euro per unità immobiliare abitativa, da recuperare in 10 anni. Non agevola l’acquisto di singole piante in vaso o lavori in economia.

Cosa aggiunge il Dl Rilancio: nessuna novità, il bonus giardini non è cedibile o scontabile.