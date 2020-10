Rifinanziato il training del personale Fondoprofessioni stanzia altri 500mila euro per la formazione dei dipendenti degli studi: nell’offerta informatica, gestione della crisi di impresa, welfare aziendale e social media di Flavia Landolfi

(Adobe Stock)

Fondoprofessioni stanzia altri 500mila euro per la formazione dei dipendenti degli studi: nell’offerta informatica, gestione della crisi di impresa, welfare aziendale e social media

2' di lettura

Con 1.400 piani formativi approvati da febbraio a oggi per un valore complessivo di 900mila euro e un picco di domande che a settembre ha toccato quota 400 (350mila euro il valore), Fondoprofessioni - il Fondo per la formazione continua negli studi e nelle aziende - ha deciso di iniettare altri 500mila euro portando a 1,5 milioni la dotazione del bando 02/2020 destinato al training del personale degli studi professionali.

Assegnazione tramite sportello

L’avviso funziona con l’assegnazione delle risorse per la formazione attraverso una modalità a sportello (fino a esaurimento delle risorse) che gli studi scelgono e programmano in base al catalogo approvato da Fondoprofessioni. Sul sito dell’ente (www.fondoprofessioni.it) è possibile consultare tutta l’offerta formativa: si va dai corsi di informatica, alla gestione della crisi di impresa, welfare aziendale e social media, per citarne alcuni. L’offerta comprende anche specifici training sul Covid. «In questo momento stiamo lavorando per rendere l’offerta formativa ancora più specifica e tagliata su misura delle esigenze dei professionisti - dice Marco Natali, presidente di Fondoprofessioni -. Perchè la crisi farà una dolorosa selezione nel mercato: sopravvive chi si aggiorna e acquisisce nuove capacità e nuovi modi di organizzare le attività».

Tetto contributi a 1.200 euro

Per ottenere il contributo gli studi dovranno aderire gratuitamente a Fondoprofessioni, registrarsi all’interno della piattaforma informatica, scegliere il corso di proprio interesse e presentare la domanda. In piattaforma, una volta registrati, saranno visibili anche le risorse disponibili su quel bando, anche in considerazione del fatto che lo studio può accedere a più di uno dei corsi a catalogo purché nel limite massimo di 1.200 euro. Le modalità di rimborso prevedono un contributo pari all’80% dell’imponibile Iva di ogni singola iniziativa. Le domande dovranno essere presentate online non più tardi di una settimana dall’inizio del percorso prescelto.