Rifiuti: aziende e ambientalisti sono alleati, i politici no L'economia circolare paralizzata dalla norma end-of-waste sui prodotti rigenerabili

Si chiama “end-of-waste”, cioè fine del rifiuto; è la norma su cui si basa l’economia circolare. Ed è il punto in cui si pone il confine fra ciò che è prodotto da usare e ciò che è rifiuto da rigettare. Secondo dove si posa quel confine tra prodotto e rifiuto, allora l’ambiente viene tutelato oppure viene massacrato.

La legge approvata in primavera pone quel confine nel luogo peggiore, dove vengono sconfitti insieme l’ambiente e il conto economico. La

normativa, non ancora notificata a Bruxelles e quindi in teoria non applicabile, dice che possono essere svolte solamente le pochissime attività di ricupero espressamente consentite, e le altre attività di riutilizzo di prodotti individuate negli ultimi 20 anni si configurano come smaltimenti illeciti di rifiuti speciali, con ciò che ne consegue prigione compresa.

Da più di un anno un anno le aziende e gli ambientalisti lavorano d’intesa sulla normativa “end-of-waste” perché entrambe le parti, che un tempo parevano nemiche per la pelle, hanno come obiettivo condiviso l’economia circolare.

Qualche caso di prodotti contesi come se fossero rifiuti. Il riutilizzo degli pneumatici, il riciclo dei pannolini che l’Italia sta insegnando al mondo, la plastica che viene dissolta chimicamente per riottenere plastica di prima produzione. Sono materie prime quotate alle borse merci e sono attività che salvano l’ambiente, ma per troppi politici assetati di voti questi materiali sono rifiuti da tenere sotto il torchio per compiacere i comitati “nimby” .