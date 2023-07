Rifiuti edili, l’Italia recupera l’80%

La compravendita degli scarti

Una realtà come Cyrkl, start up green tech attiva in 13 Paesi europei, che ha creato la più grande piattaforma digitale di compravendita di scarti in Europa, sta lavorando per accelerare il passo. Secondo Simone Grasso, country manager di Cyrkl Italia, l’interesse verso i rifiuti edili è crescente. «Da inizio anno – spiega – quasi mille aziende hanno proposto sul sito oltre 500mila tonnellate di rifiuti edilizi. Abbiamo messo in contatto venditori e potenziali utilizzatori circa nella metà dei casi, per un valore pari a un milione di euro. La maggior parte delle trattative sono state concluse a livello locale, proprio per le caratteristiche di questi rifiuti, che rendono i cicli di recupero molto corti».

Per incentivare il mercato, Cyrkl ha attivato un servizio di consulenza, la demolizione circolare, volta a ridurre l’impatto ambientale dell’abbattimento di un edificio, valutando in anticipo tutti gli aspetti connessi ai processi demolitivi. A un’iniziale raccolta dati, con mappatura dell’edificio in modo che le risorse contenute possano essere reinserite in circolo, si accompagna l’individuazione di partner a supporto del processo e uno studio di fattibilità delle soluzioni proposte. «Per facilitare il riciclo dei rifiuti edilizi – spiega ancora Simone Grasso – bisognerebbe informare sugli impatti di questa filiera, incentivare i materiali secondari, anche tassando l’estrazione di materie prime vergini per gli impatti ambientali che produce. Bisognerebbe incentivare una filiera non più basata sull’estrazione di materiali, ma sulla gestione del loro recupero. Cosa che avviene perlopiù a livello locale, e quindi favorisce l’economia nazionale».

