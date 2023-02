Rifiuti: in Italia crescono più del Pil

L'Italia produce più rifiuti per 1.000 euro di Pil nel tessile, nell'arredamento e nel settore del food & beverage. Nel 2020, l'industria manifatturiera italiana ha generato circa 117 chilogrammi di rifiuti per 1.000 euro di Pil, a fronte degli 86-87 chilogrammi di Francia e Germania.

Scarti considerati come rifiuti

«Una anomalia che non necessariamente deve essere letta come minore efficienza o attenzione alla prevenzione del sistema industriale italiano, piuttosto è lo specchio dei ritardi della disciplina dei “sottoprodotti” (riutilizzo nei processi produttivi come materie prime seconde, ndr), che induce le imprese a gestire come rifiuti anche materiali e scarti che potrebbero essere reimmessi nel processo produttivo, con un addendum di costi e carico amministrativo», è il commento di REF Ricerche.

Riciclo da migliorare

«Occorre intervenire per efficientare la gestione degli scarti della produzione (disciplina dei sottoprodotti e dell'End of Waste), migliorare il riciclo e realizzare gli impianti per la chiusura del ciclo, specialmente per il recupero energetico dei rifiuti (termovalorizzatori). La prevenzione riduce a monte la produzione di rifiuti, in quanto ne evita la produzione. Per questo, occorre ridurre i rifiuti prodotti dalla manifattura favorendone il riutilizzo come materie prime seconde e la simbiosi industriale», è la conclusione del think tank.