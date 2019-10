Rifiuti, Lega si mobilita per sfiduciare Raggi, Pd non affonda il colpo Il leader della Lega ha colto l'occasione dell’emergenza rifiuti , con le dimissioni del cda (siamo al sesto cambio di governance in tre anni) per annunciare una raccolta di firme per sfiduciare la sindaca di Andrea Gagliardi

Matteo Salvini rilancia l’Opa sulla Capitale. Il leader della Lega, non nuovo alle bordate verso la prima cittadina pentastellata di Roma, ha colto l'occasione dell’emergenza rifiuti con le dimissioni del cda (siamo al sesto cambio di governance in tre anni) per annunciare una raccolta di firme per sfiduciare la sindaca: «Roma è ostaggio di una incapace - scandisce - Siamo pronti a raccogliere 100.000 firme per le dimissioni della Raggi, non se ne può più».

Pd non affonda il colpo

L’alleanza di governo Pd - 5stelle a livello nazionale sembra invece far sentire i suoi effetti sul Comune di Roma, con il Pd in difficoltà. Non mancano le critiche alla gestione rifiuti da parte della sindaca, ma l’impressione è che si eviti di affondare il colpo. Il gruppo dem invoca la nomina di un commissario per Ama che «tolga i poteri a Roma capitale e eviti il disastro». Ma nessuno, neppure tra i big nazionali, arriva a sfiduciare la sindaca. Anzi. Il sottosgretario dem all’Ambiente Roberto Morassut, in un’intervista al Messaggero, si limita ad auspicare una «maggiore assunzione di responsabilità da parte di Roma capitale». E gli sherpa di M5s e Pd lavorano piuttosto a una soluzione per bloccare le aggressioni politiche della Lega. A partire dalla proroga fino a gennaio 2020 della ordinanza della Regione Lazio che obbliga tutti gli impianti del Lazio a ricevere i rifiuti romani.

Il programma della Lega per la Capitale

Forte della scalata a Roma (alle europee la Lega è stato primo partito del centrodestra e secondo in assoluto dopo il Pd, incassando il 25,8%) con picchi nelle periferie, il Carroccio è pronto a rivendicare la guida della città. E ha preparato un programma che punta dritto al Campidoglio. Tra i punti salienti: più poteri alla Capitale, accesso diretto ai fondi per i trasporti, realizzazione di nuovi impianti per i rifiuti - i termovalorizzatori - taser per la polizia locale.



