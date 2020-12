Rifiuti, la nuova ondata di fusioni mira ad acquisire solo tecnologie

E poi c’è chi trasforma i rifiuti organici in metano e lo immette nelle sue condutture del gas; chi fa fermentare i fanghi dei depuratori per produrre un combustibile per auto e bus, chi esporta la plastica usata nelle acciaierie estere al posto del carbon coke.

«Le convergenze sviluppate dalle utility con settori diversi sarebbero state impensabili anche solo qualche anno fa», osserva Marangoni di Althesys. «L’innovazione tecnologica in un’ottica di economia circolare è lo strumento che sta cambiando il volto all’intero comparto».

Numeri e investimenti

Secondo lo studio Was, nel 2019 le maggiori 230 aziende della gestione dei rifiuti hanno registrato un valore di produzione pari a 11,7 miliardi di euro, con un aumento dei rifiuti gestiti (+6,4%) e degli investimenti (+4,1%), rispetto al 2018. Crescono anche gli investimenti (+4,1% rispetto al 2018), pari a circa 535 milioni di euro.

Il Mezzogiorno penalizzato

Le norme e la burocrazia, le strategie pubbliche e gli annunci dei politici continuano a guardare ancora indietro, a un passato fatto di luoghi comuni. Nell’analisi «La gestione dei rifiuti come leva per il rilancio del Sud», Andrea Ballabio, Donato Berardi e Nicolò Valle del centro studi Ref rilevano che viene bocciata dai burocrati ogni proposta del Mezzogiorno di uscire dalla schiavitù della discarica e degli impianti Tmb; indicativo il no del Governo a ogni proposta della Sicilia di dotarsi di impianti moderni. «La somma dei deficit di smaltimento e avvio a recupero di queste zone è quantificata in quasi 2 milioni di tonnellate l’anno», scrivono.

E secondo Utilitalia per raggiungere gli obiettivi Ue in 15 anni vanno costruiti impianti per trattare 5,7 milioni di tonnellate di rifiuti, per esempio almeno 30 impianti per il trattamento dell’organico e per il recupero energetico delle frazioni irriciclabili. Chi paga? Risponde Utilitalia: «A pagare sono i cittadini proprio laddove il servizio è peggiore».